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Muğla'da ekipler taşkın riskine karşı teyakkuzda

Muğla Büyükşehir ekipleri, yoğun yağışların neden olduğu su baskınları ve altyapı tıkanıklıklarına karşı itfaiye, MUSKİ ve ekiplerle koordineli müdahale yapıyor.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 12:08

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EDİTÖR: Aslı Han

Muğla'da ekipler taşkın riskine karşı teyakkuzda

Muğla Büyükşehir ekipleri sahada:

Muğla genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları sonrası Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent yaşamının aksamaması için aralıksız çalışıyor. Yağışların yarattığı su baskınları ve altyapı sorunlarına hızlı müdahale edilmesi amacıyla saha ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve koordinasyon:

Çalışmalar Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi ile Afet Koordinasyon Merkezi koordinasyonunda yürütülüyor. Sahada İtfaiye, MUSKİ, Çevre Koruma Kontrol Dairesi ve Fen İşleri ekipleri birlikte görev alıyor. Ekipler, su baskınlarının yaşandığı noktalarda tahliye ve temizleme çalışmaları yaparken, yağmur suyu hatları ile kanalizasyon sistemlerinde meydana gelen tıkanıklıkların giderilmesine yönelik müdahaleler gerçekleştiriyor.

Halkın günlük yaşamının korunması:

Belediye yetkilileri, olumsuz hava şartlarının kent yaşamı üzerindeki etkilerini en aza indirmek için birimler arasında sürekli iletişim ve koordinasyon sağlandığını belirtti. Ekipler, gerektiğinde ulaşım ve altyapı güvenliği için ek destek veriyor; halkın can ve mal güvenliğini korumak için teyakkuz halinde çalışılıyor. Edinilen bilgiye göre bölgedeki olumsuz hava koşullarının hafta boyunca etkili olması bekleniyor ve vatandaşların dikkatli olmaları isteniyor.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR EKİPLERİNDEN TAŞKIN RİSKİ BULUNAN ALANLARA MÜDAHALE

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR EKİPLERİNDEN TAŞKIN RİSKİ BULUNAN ALANLARA MÜDAHALE

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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