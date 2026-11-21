Akdeniz belediyesinden çocuk hakları paneli: ruh sağlığı ve koruma vurgusu

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla çocuk haklarının farklı yönleriyle ele alındığı bir panel düzenledi. Panelde, çocukların ruh sağlığı, korunma ve güvenlik hakları ile risk altındaki çocuklara yönelik sosyal destek modelleri uzman katılımcılar tarafından değerlendirildi.

panelde öne çıkan konular:

Panelin moderatörlüğünü Uzman Psikolog Duygu Ateş üstlendi. Ateş, çocukların ruhsal gelişim süreçlerinin doğru anlaşılmasının önemine dikkat çekerek, yaşanan güçlüklerin erken dönemde fark edilmesi ve ihtiyaç duyulan profesyonel desteğin zamanında sağlanmasının çocuk haklarının korunmasında kritik rol oynadığını vurguladı.

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Uzmanı Dr. Özlem Uzun ise çocukların ruhsal tedavi hakkını temel bir unsur olarak tanımladı. Okullarda son dönemde yaşanan saldırılara değinen Uzun, ruhsal sıkıntı yaşayan çocukların tedaviye erişiminin önemini hatırlatarak, davranış ve ruhsal değişikliklerin aileler tarafından yakından izlenmesi gerektiğini belirtti. Uzun, bu süreçte ailelere büyük sorumluluk düştüğünü ifade etti.

hukuki ve sosyal destek çerçevesi:

Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi'nden Avukat Simge Nur Ekici panelde, 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilen Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme çerçevesinde çocukların korunma ve güvenlik haklarına ilişkin hukuki güvenceleri aktardı. Ekici, çocukların fiziksel, duygusal, psikolojik ve cinsel şiddet ile ihmal, istismar ve sömürüden korunmasının hem ulusal mevzuat hem de uluslararası hukuk tarafından teminat altına alındığını hatırlattı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden Sosyolog Bedriye Bostan ise sosyal hizmetler perspektifinden risk altındaki çocuklara yönelik koruyucu ve önleyici destek modelleri, aile odaklı sosyal politikalar ve kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekti. Bostan, uygulamadaki modellerin güçlendirilmesi ve erken müdahale mekanizmalarının yaygınlaştırılmasının gerekliliğini vurguladı.

Panel, uzmanların tespit ve önerileri doğrultusunda erken teşhis ve erişilebilir profesyonel destek mekanizmalarının güçlendirilmesi, aile eğitimlerinin yaygınlaştırılması ve kurumlar arası koordinasyonun artırılması çağrısıyla sona erdi.

MERSİN'İN MERKEZ İLÇE AKDENİZ BELEDİYESİ KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ DOLAYISIYLA ÇOCUK HAKLARININ FARKLI YÖNLERİYLE ELE ALINDIĞI PANEL DÜZENLENDİ.