Kuşadası’dan Varşova temasları

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, Polonya’nın başkenti Varşova’da düzenlenen ITTF Warsaw 2026 Turizm Fuarı’nda gerçekleştirdiği görüşmelerde, Polonya pazarına yönelik yeni adımları açıkladı. Kuşadası Belediyesi, TGA çatısı altında fuara katılarak kentin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıttı ve Polonyalı turistlerin kentteki turizm ile alışveriş imkanlarından daha fazla yararlanmasını sağlayacak bir uygulama planını paylaştı.

fuardaki görüşmeler:

Demirtaş, fuarda Türkiye’nin Varşova Büyükelçisi Rauf Alp Denktaş ile, ayrıca Polonya-Türkiye Ticaret Odası (PTCOC) Yönetim Kurulu Başkanı Marek Nowakowski ile bir araya geldi. Yapılan temaslarda Polonya pazarının Kuşadası için taşıdığı potansiyel vurgulandı ve iki ülke arasındaki turizm ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik iş birliği olanakları ele alındı.

AdaPol kartın amaçları:

Demirtaş, Kuşadası’nda uygulanan Adalı Kart modeline benzer bir sistemi Polonyalı misafirler için uyarlama hedefinde olduklarını belirtti. Planlanan AdaPol Kart ile Polonyalı turistlerin kentle daha güçlü bir bağ kurmasının ve Kuşadası’nı daha sık ziyaret etmesinin amaçlandığı bildirildi. Ayrıca Demirtaş, Polonya’nın Avrupa’da ekonomik büyüme eğiliminde olan önemli bir pazar olduğunu ve bu potansiyelin değerlendirilmesinin öncelikli olduğunu ifade etti.

Küresel ekonomik şartların turizm sektörünü etkilediğine dikkat çekilirken, Kuşadası Belediyesi önümüzdeki yaz sezonunun geride kalandan daha iyi geçmesi umudunu koruyor. Belediyenin attığı bu adım, hedef pazara yönelik iletişim ve hizmetlerin yerelleştirilmesiyle turist bağlılığını artırmayı ve yerel ekonomi ile ticareti canlandırmayı hedefliyor.

KUŞADASI BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ TAHSİN DEMİRTAŞ, VARŞOVA’DA DÜZENLENEN ITTF WARSAW 2026 TURİZM FUARI’NDA POLONYA PAZARINA YÖNELİK TEMASLARDA BULUNURKEN, POLONYALI TURİSTLERİN KENTTEKİ TURİZM VE ALIŞVERİŞ İMKANLARINDAN YARARLANMASINI SAĞLAYACAK ADAPOL KART UYGULAMASINI HAYATA GEÇİRMEYİ PLANLADIKLARINI AÇIKLADI.