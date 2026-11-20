Söke'de eğitim denetimi yerinde yapıldı

Mustafa Uğurlu, Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü sıfatıyla Behiye Hanım Ortaokulu'nu ziyaret ederek okulun sınıf ve eğitim ortamlarını yakından inceledi. Ziyarette okul idaresiyle yürütülen çalışmalar ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin gündemi değerlendirildi.

ziyaretin kapsamı:

Uğurlu, sınıflarda devam eden eğitim faaliyetlerini gözlemleyerek okulun fiziki ve eğitsel durumunu yerinde tespit etti. İnceleme sırasında derslik düzeni, öğrenme materyalleri ve öğrencilerin eğitim ortamlarına ilişkin gözlemler yapıldı; idarecilerden uygulanan programlar hakkında bilgi alındı.

okul yönetimiyle görüşmeler:

Ziyaret kapsamında okul yönetimiyle yapılan görüş alışverişinde, yürütülen projeler ve ihtiyaçlar ele alındı. Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, okul yönetimine yürüttükleri çalışmalardan dolayı teşekkür edilerek, eğitim öğretim faaliyetlerinde başarılar dilendi. Uğurlu'nun incelemeleri, yerinde değerlendirme ve destek süreçlerinin devam edeceğinin işaretini verdi.

SÖKE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ MUSTAFA UĞURLU, BEHİYE HANIM ORTAOKULUNU ZİYARET EDEREK SINIFLARI İNCELEDİ, OKULUN FİZİKİ VE EĞİTSEL DURUMU HAKKINDA BİLGİ ALDI.