Samsun için meteorolojik uyarı:

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Samsun ve çevreleri için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Yağışların 21 Kasım Cumartesi saat 09.00’da başlayıp 22 Kasım Pazar saat 09.00’a kadar devam etmesi bekleniyor ve lokal olarak kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanakların görülebileceği bildirildi.

etkinlik süresi ve etkilenecek alanlar:

Sarı kodlu uyarı kapsamında Atakum, Canik, İlkadım, Alaçam, Bafra, Çarşamba, Havza, Kavak, Ladik, Terme, Vezirköprü, Asarcık, 19 Mayıs, Salıpazarı, Tekkeköy, Ayvacık ve Yakakent ilçeleri sayıldı. Kurum, bu bölgelerde yerel olarak kuvvetli sağanak riskine işaret etti.

beklenen olumsuzluklar ve yetkililerin çağrısı:

Yetkililer, kuvvetli yağışla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların görülebileceğini bildirdi. Ayrıca yağış anında etkili olabilecek kuvvetli rüzgara ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların meteorolojik gelişmeleri takip etmeleri ve resmi uyarıları dikkate almaları istendi.

Vatandaşlardan, uyarı sürecinde resmi duyuruları izlemeleri ve bulundukları bölgenin risk durumuna göre tedbirli olmaları talep edildi.

METEOROLOJİ 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, SAMSUN VE ÇEVRELERİ İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISINDA BULUNDU.