Akdeniz’de mahalle yolları sıcak asfaltla baştan sona yenilendi

yenileme çalışmasının genel hedefi:

Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde ulaşım konforunu artırmak amacıyla Üç Ocak Mahallesi'nde kapsamlı bir yol yenileme çalışması yürüttü. Çalışmaların odağında, mahalle sakinlerinin günlük ulaşımında yaşanan aksaklıkların giderilmesi ve sokakların daha güvenli, konforlu hale getirilmesi bulunuyor.

çalışmanın kapsamı ve uygulama aşamaları:

sokaklarda uygulanan işlemler:

Üç Ocak Mahallesi'nde 5419 ve 5440 numaralı sokaklarda ilk olarak zaman içinde çöken kaldırımlar ve kilit taşı zeminler söküldü. Ardından iş makineleriyle kazı ve tesviye çalışmaları yapıldı; zemin hazırlığı tamamlandıktan sonra sokaklara sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi. İşlem adımları, altyapı hasarının giderilmesi ve uzun ömürlü bir kaplama sağlanması esasına göre planlandı.

vatandaş memnuniyeti ve devam eden planlama:

Yerel sakinler, yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirterek yenilemede emeği geçenlere teşekkür etti. Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci ile Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda yürütülen program doğrultusunda, ihtiyaç duyulan diğer sokaklarda da asfaltlama ve iyileştirme çalışmalarının sürdürüleceği bildirildi.

Murat Beşikci yaptığı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan planlamanın yanı sıra muhtarlar ve mahalle sakinlerinden gelen taleplerin de dikkate alındığını, gerek sıcak gerekse soğuk asfalt kaplama çalışmalarının kırsal ve kent merkezindeki ihtiyaç duyulan mahallelerde kesintisiz devam edeceğini vurguladı.

MERSİN'İN MERKEZ İLÇE AKDENİZ BELEDİYESİ, İLÇE GENELİNDE ULAŞIM KONFORUNU ARTIRMAK AMACIYLA SÜRDÜRDÜĞÜ YOL YENİLEME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA ÜÇ OCAK MAHALLESİ’NDE 5419 VE 5440 NUMARALI SOKAKLARI SICAK ASFALTLA BAŞTAN SONA YENİLEDİ.