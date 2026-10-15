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Samsun trafiğinde eylülde 2 bin 845 araç eklendi, kayıtlı taşıt sayısı 561 bin 782 oldu

TÜİK verilerine göre Samsun'da eylül sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 561.782'ye yükseldi; aylık artış 2.845.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 10:49

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EDİTÖR: Berk Doğan

Samsun trafiğinde eylülde 2 bin 845 araç eklendi, kayıtlı taşıt sayısı 561 bin 782 oldu

Samsun'da eylülde taşıt sayısı yükseldi

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü verilerine göre 2026 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla Samsun'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 561.782 olarak kaydedildi. Bir önceki ay olan Ağustos'ta kayıtlı sayının 558.937 olduğu ifade edilirken, eylülde toplamda 2.845 araçlık bir artış yaşandı.

taşıt türlerine göre dağılım:

Kentte en yüksek paya sahip taşıt grubu otomobiller oldu. Samsun'da kayıtlı 272.535 otomobil bulunuyor. Onu 103.562 motosiklet ve 91.235 kamyonet takip ediyor. Diğer sınıflarda ise 66.015 traktör, 12.719 kamyon, 12.553 minibüs, 1.791 otobüs ve 1.372 özel amaçlı taşıt kaydı yer alıyor.

oranlar ve pay:

Verilere göre motosikletler toplam motorlu kara taşıtlarının yaklaşık yüzde 18,4'ünü oluştururken, otomobiller toplamın yaklaşık yüzde 38'ine karşılık geliyor. Aylık taşıt sayısındaki artış oranı ise yaklaşık yüzde 0,51 olarak hesaplandı. Samsun'un, Türkiye genelindeki toplam motorlu kara taşıtı sayısı içindeki payı yüzde 1,60 olarak bildirildi.

SAMSUN’DA EYLÜL 2026 İTİBARIYLA TRAFİĞE KAYITLI MOTORLU KARA TAŞITI SAYISI 561 BİN 782 OLARAK...

SAMSUN’DA EYLÜL 2026 İTİBARIYLA TRAFİĞE KAYITLI MOTORLU KARA TAŞITI SAYISI 561 BİN 782 OLARAK KAYDEDİLDİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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