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Söğüt'te kaybolan küçükbaşlar jandarmanın devriyesiyle bulundu

Bilecik'in Söğüt ilçesinde jandarma ekipleri devriye sırasında kayıp beş küçükbaş hayvanı buldu; hayvanlar sahibine teslim edildi, önlemler anlatıldı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 10:49

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Söğüt'te kaybolan küçükbaşlar jandarmanın devriyesiyle bulundu

Söğüt'te kaybolan küçükbaşlar bulundu

dün gece Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin önleyici kolluk devriyesi sırasında kayıp halde olduğu tespit edilen 5 küçükbaş hayvan bulundu. Yapılan ilk incelemede hayvanların ilçe sınırları içinde olduğu ve herhangi bir yaralanma veya sağlık sorunu yaşamadığı belirlendi.

teslim ve sahip tespiti:

Jandarma ekiplerinin yaptığı soruşturma sonucunda bulunan hayvanların sahibi olarak S.K. tespit edildi. Hayvanlar, gerekli kontrollerin ardından sahibine teslim edildi ve olayla ilgili tutanak düzenlendi.

jandarmadan önlem uyarısı:

Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı, benzer olayların tekrarlanmaması için hayvan sahiplerine dikkat edilmesi gereken noktalar ve alınabilecek basit önlemler hakkında bilgilendirme yaptı. Yetkililer, küçükbaş hayvanların güvenliğinin sağlanmasının hem ekonomik hem de hayvan refahı açısından önemine dikkat çekti.

Olayla ilgili herhangi bir soruşturma veya şüpheli hareket tespit edilmesi halinde jandarma birimlerine haber verilmesi istendi.

BİLECİK’TE KAYBOLAN 5 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN BULUNDU

BİLECİK’TE KAYBOLAN 5 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN BULUNDU

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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