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Darıca'da su baskınlarına karşı mazgallar teyakkuzda

Darıca Belediyesi, sağanak nedeniyle tıkanıklıkları önlemek için mazgallarda ve su kanallarında temizlik ve kontrolleri aralıksız sürdürüyor.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 10:51

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EDİTÖR: Aslı Han

Darıca'da su baskınlarına karşı mazgallar teyakkuzda

Darıca'da önlemler:

Darıca Belediyesi ekipleri, ilçeyi etkisi altına alan sağanak sonrası muhtemel sel ve su baskınlarını önlemek amacıyla yoğun bir saha çalışması yürütüyor. Çalışmalar, öncelikle yağmur suyu mazgalları ve su kanallarındaki temizlik ve kontroller üzerine odaklanmış durumda.

mazgallar ve kanallarda temizliğe öncelik:

Ekipler cadde ve sokaklarda biriken yaprak, çöp ve akışı engelleyebilecek diğer atıkları temizleyerek mazgallarda oluşabilecek tıkanıklıkların önüne geçmeye çalışıyor. İlçe genelinde yapılan kontrollerde yağmur sularının yönlendirildiği kanalların akışının korunmasına özen gösteriliyor.

başkanın değerlendirmesi:

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yağış süresince ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu belirterek vatandaşların güvenliği ve günlük yaşamın aksamaması için gerekli tedbirlerin alındığını söyledi. Bıyık, saha çalışmalarının devam ettiğini ve mazgallar ile kanallardaki temizlik ve kontrollerin aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.

Belediye ekipleri, hava koşullarının seyrine göre müdahaleyi hızlandırmaya hazır beklerken, vatandaşlardan da cadde ve kaldırımlara atılan atıklara karşı duyarlı olmaları ve olası tıkanmalara karşı yetkilileri bilgilendirmeleri istendi.

DARICA BELEDİYESİ EKİPLERİ, İLÇEDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK NEDENİYLE OLASI SEL VE SU BASKINLARINA...

DARICA BELEDİYESİ EKİPLERİ, İLÇEDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK NEDENİYLE OLASI SEL VE SU BASKINLARINA KARŞI YAĞMUR SUYU MAZGALLARI İLE SU KANALLARINDA TEMİZLİK VE KONTROL ÇALIŞMASI YÜRÜTÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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