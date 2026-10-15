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Tuzla'da teyakkuz: Bingöl ekiplerle yağışı anbean takip etti

Başkan Av. Eren Ali Bingöl, Afet İşleri ve Risk Yönetimi ekipleriyle İstanbul'daki sağanak yağışı anlık takip ettiklerini, ekiplerin sahada teyakkuzda olduğunu duyurdu.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 10:44

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EDİTÖR: Aslı Han

Tuzla'da teyakkuz: Bingöl ekiplerle yağışı anbean takip etti

Tuzla'da teyakkuz sürüyor

İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağışlara karşı Tuzla Belediyesi, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü koordinasyonunda önlemlerini aktif tuttu. Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, muhtemel riskleri anbean takip ettiklerini ve ekiplerin sahada hazır bulunduğunu belirtti.

saha çalışmaları:

Belediye ekipleri, yağış öncesinde ilçe genelinde mazgal ve yağmur suyu giderleri temizliği gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada çalışmaların, su birikintilerinin ve olası taşkınların önüne geçmek amacıyla sürdürüldüğü kaydedildi. Yetkililer, giderlerin açık tutulması için yürütülen çalışmalara devam edileceğini bildirdi.

İl genelinde yaşanan yoğun yağışlar bazı ilçelerde taşkınlara yol açarken, Tuzla ekipleri olumsuzlukların büyümesini önlemeye yönelik müdahaleleri hızlandırdı. Başkan Bingöl, saha ekipleriyle düzenli iletişim kurarak anlık durum değerlendirmesi yaptıklarını aktardı.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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