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Efeler’de parklarda güvenlik odaklı dal budama seferberliği

Efeler Belediyesi ekipleri, yağışlı ve fırtınalı hava riskine karşı ilçe parklarındaki alt dal budama çalışmalarını sürdürerek güvenliği artırıyor.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 10:43

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EDİTÖR: Aslı Han

Efeler’de parklarda güvenlik odaklı dal budama seferberliği

Efeler Belediyesi ilçe genelinde budama çalışmalarına hız verdi

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırları içindeki park ve yeşil alanlarda alt dal budama çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, özellikle yağışlı ve fırtınalı hava koşullarına karşı önlem almak amacıyla yoğun bir mesai yürütüyor.

güvenlik önceliğiyle yapılan müdahaleler:

Parklardaki ağaçların alt dalları titizlikle inceleniyor; yürüme yollarını engelleyen, görüş açısını kapatan ve fırtınada kırılma riski taşıyan dallar tespit edilerek güvenli hale getiriliyor. Bu çalışmalar, olası kaza ve tehlikelerin önüne geçmeyi hedefliyor ve halkın günlük kullanım alanlarını daha emniyetli kılıyor.

estetik ve bakımın yanı sıra önleyici tedbirler:

Yürütülen budama çalışmaları yalnızca görünümü düzeltmeyi amaçlamıyor; ekipler aynı zamanda mevsimsel risklere karşı proaktif önlemler alıyor. Bu yaklaşım, ilçe genelindeki yeşil alanların hem bakımlı görünmesini sağlıyor hem de vatandaşlar için daha güvenli bir çevre oluşturuyor.

Efeler Belediyesi yetkilileri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelindeki tüm parklarda budama mesaisini sürdüreceğini ve çalışmaların planlı şekilde devam edeceğini bildirdi.

EFELER’DE AĞAÇ BUDAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

EFELER’DE AĞAÇ BUDAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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