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Ayazağa'da sokaklar göle döndü, dükkanlarda hasar gün ağarınca ortaya çıktı

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Ayazağa'da dün sabah başlayan yoğun yağış, dükkanları ve sokakları su altında bıraktı; yollar göle döndü, araçlar sürüklendi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 10:52

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Ayazağa'da sokaklar göle döndü, dükkanlarda hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Ayazağa'da yağış yaşamı felç etti

İstanbul'da dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış, Sarıyer ilçesi Ayazağa'da günlük yaşamı aksattı. Yoğun yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla dolarken, iş yerleri ve araçlar olumsuz etkilendi.

Dükkanlar ve iş yerlerindeki hasar:

Yağış sonucu bazı dükkanlar suyla doldu; esnafın kendi imkanlarıyla su tahliyesi yaptığı görüldü. Gece saatlerinde su basan iş yerlerinde oluşan zayiat, gün aydınlanınca ortaya çıktı ve malzemelerde hasar tespit edildi.

Yollarda yaşanan zorluklar:

İlçede birçok yol çamur ve su ile kaplanarak göle döndü. Bu koşullarda bazı araçlar yağışın sürükleyici etkisiyle hareket etti ya da zor anlar yaşadı. Yolların durumundan dolayı araç ve yayalar ilerlemekte güçlük çekti.

Vatandaşların müdahalesi ve durum değerlendirmesi:

Mahalle sakinleri, suyu tahliye etmek ve hasarı sınırlamak için anında müdahale etti. Olayın geceye yayılması nedeniyle kesin hasar tespitleri sabah yapılan kontrollerle netleşti; bölgede temizlik ve onarım çalışmaları için adımlar atılmaya başlandı.

Ayazağa’da yağış hayatı felç etti: Vatandaşlar kendi imkanlarıyla dükkandan suyu tahliye...

Ayazağa’da yağış hayatı felç etti: Vatandaşlar kendi imkanlarıyla dükkandan suyu tahliye etti

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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