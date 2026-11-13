Okyanusun notalarını arayan dalgıç: iki kez dünya şampiyonu oldu

Erkan Balk, su altı görüntüleme dalında son dört yıldır Türkiye'yi uluslararası arenada temsil ediyor ve video kategorisinde arka arkaya dünya şampiyonluklarıyla ülke spor tarihinde yeni bir sayfa açtı. Klasik belgesel anlatılarının dışına çıkarak hikâye odaklı işler üreten Balk, yarışmalarda dikkat çeken özgün bir dil kurdu.

başarıya giden yol:

Yaklaşık 23 yıldır tüplü dalış yapan ve su altı görüntüleme alanında uzun süredir çalışan Balk, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen Altın Palet yarışmalarındaki dereceleriyle milli takıma seçildi. Son dört yıldır milli forma ile çıktığı organizasyonlarda, 2023'te Kübada dalış eşi Akın Bağcılar ile birlikte video kategorisinde birincilik elde ederek, Cumhuriyet tarihinde bu kategoride podyuma çıkan ilk Türk sporcu unvanını aldı.

Balkan başarıyı tesadüfe bağlamıyor; zorlu bir hazırlık sürecinin ardından Endonezya'nın Bali adasında gerçekleştirilen şampiyonada da yeniden dünya şampiyonluğunu kazanarak bu başarının devamlı olduğunu gösterdi. Hazırlık sürecini yaklaşık yedi-sekiz ay olarak özetleyen milli sporcu, sistematik çalışma ve yaratıcı yaklaşımların sonuç verdiğini vurguluyor.

yaratıcı anlatının etkisi:

Balk, su altı film ve belgesel yarışmalarında genellikle benzer temaların öne çıktığını; denizlerin korunması gibi konuların önemli olsa da onların ötesine geçerek anlatı zenginleştirdiklerini söylüyor. Kendi projelerinde aşk hikayesi, hazine arama gibi kurgu ögelerini su altı atmosferiyle harmanladıklarını belirtiyor ve bu farklı bakış açısının jüri üzerinde etkili olduğunu ifade ediyor.

2024'te Bali'de jüriyi etkileyen kısa film, doğanın notalarını arayan bir müzisyenin hikâyesini merkeze alıyor. Filmde müzik ve su altı görüntülerinin iç içe geçtiği bir anlatı kurgulanıyor; müzisyen, Efe adlı keman virtüözünün yolculuğu üzerinden okyanusun notalarını arıyor ve elde ettiği içsel dönüşümle su altı yaşamını yeni bir duyarlılıkla dinlemeyi öğreniyor. Filmin finalinde yer alan Balili yerel bir dansçının sahnesi de anlatıya yerel bir doku katıyor.

Bu projede vurgulanan nokta, su altının yalnızca görsel değil, duygusal ve ritmik bir dünyaya sahip olduğuydu. Balk, ‘‘deniz ve okyanus size neyi gösteriyorsa hikâyeniz de onunla oluşur’’ yaklaşımının, eserin özgünlüğünü ve jürinin ilgisini artırdığını aktarıyor.

geleceğe yatırım:

Erkan Balk elde edilen dereceleri yalnızca bireysel bir başarı olarak görmüyor; bunları genç dalıcılara aktarmayı ve su altı görüntülemede Türkiye'nin kalıcı bir başarı geleneği oluşturmasını hedefliyor. Bu süreçte TSSF Başkanı Kadir Sağlam, asbaşkan Dinçer ve Görüntüleme Teknik Kurul Başkanı Emre Kolbakar gibi isimlerin desteklerinin belirleyici olduğunu vurguluyor. Ayrıca bakanlık ve federasyon desteklerinin, başarıları daha ileri taşımada önemli rol oynayacağına dikkat çekiyor.

Balk, Cumhuriyetimizin 100. yılında yükselen bu uluslararası başarının, su altı sporlarına ve görüntülemeye yeni bir ilgi kazandırmasını umuyor. Elde edilen sonuçların sürdürülebilir olabilmesi için bilgi aktarımı ve eğitim çalışmalarıyla arka arkaya gelecek nesillere zemin hazırlamayı planlıyor.

Sonuç olarak, Erkan Balk'ın yaklaşımı; teknik ustalık, uzun soluklu hazırlık ve anlatı merkezli yaratıcılığı birleştirerek su altı görüntülemede Türkiye'yi iki ayrı dünya şampiyonluğuna taşımış durumda. Bu örnek, alanın geleneksel anlatı kalıplarının ötesine geçilmesinin küresel başarıya nasıl dönüştüğünü gösteriyor.

YAKLAŞIK 23 YILDIR TÜPLÜ DALIŞ YAPAN VE SU ALTI GÖRÜNTÜLEME ALANINDA ÇALIŞMALAR YÜRÜTEN ERKAN BALK, TÜRKİYE SUALTI SPORLARI FEDERASYONU (TSSF) TARAFINDAN HER YIL DÜZENLENEN ALTIN PALET YARIŞMALARINDAKİ DERECELERİYLE MİLLİ TAKIMA SEÇİLDİ.