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Öğretmenler bocce'de rekabet ve dayanışmayı taçlandırdı

Tavşanlı'da 24 Kasım etkinliğinde düzenlenen öğretmenler arası bocce turnuvasında 14 takım yarıştı; Haymeana birinci, Fen Lisesi ikinci oldu.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 10:20

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Öğretmenler bocce'de rekabet ve dayanışmayı taçlandırdı

turnuvanın özeti:

Tavşanlı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Öğretmenler Arası Bocce Turnuvası sona erdi. Organizasyona öğretmenlerin yoğun katılımı dikkat çekti; katılan eğitimciler hem rekabetin hem de dostluğun ön planda olduğu maçlar oynadı.

Toplam 14 takım'ın mücadele ettiği turnuvada karşılaşmalar boyunca sporun birleştirici gücü öne çıktı. Müsabakalar renkli görüntülere sahne olurken, öğretmenler arasındaki dayanışma ve rekabet dengesi organizasyonun başarısını perçinledi.

dereceye giren takımlar:

Turnuva sonunda Haymeana takımı birinciliği elde etti. İkinciliği Fen Lisesi, üçüncülüğü BİLSEM aldı; Balıköy takımı ise dördüncü olarak organizasyonu tamamladı.

organizasyonun değerlendirmesi:

Tavşanlı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, 24 Kasım ruhunu yaşatan bu tür etkinliklerin eğitim camiasında birlik ve moral açısından değerli olduğunu vurguladı. Gösterilen katılım ve fair-play anlayışı nedeniyle tüm takımlar ve emeği geçenler tebrik edildi.

TAVŞANLI’DA ÖĞRETMENLER ARASI BOCCE TURNUVASI TAMAMLANDI

TAVŞANLI’DA ÖĞRETMENLER ARASI BOCCE TURNUVASI TAMAMLANDI

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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