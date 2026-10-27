Akkuyu devreye hazırlanıyor: 2027'den itibaren elektriğini sisteme verecek

enerji çeşitlendirmesi ve arz güvenliği:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şişli'deki 16. Türkiye Enerji Zirvesi'nde yaptığı konuşmada Türkiye'nin izlediği çeşitlendirme stratejisinin meyvelerini verdiğini ifade etti. Bakan, 2016'dan sonra gazlaştırma kapasitesinin 5 katına çıktığını, bu sayede Kuzey Amerika kaynaklı enerji bolluğundan daha fazla istifade edildiğini ve ülkenin boru hattı kesintilerinden daha az etkilendiğini belirtti.

Bayraktar, TürkAkım boru hattının 2020'den itibaren doğrudan doğal gaz sağladığını, 2022'de başlayan savaşın ardından bu hattın olası kesintilerinin Türkiye'ye doğrudan yansımasının önüne geçildiğini vurguladı. Şubat döneminde küresel petrol ve arz krizine rağmen Türkiye'nin herhangi bir arz sıkıntısı yaşamadığını, fiyat dalgalanmalarının ise destek programlarıyla vatandaşa yansıtılmasının sınırlandırıldığını kaydetti.

mali destek ve tüketici korunması:

Bakan Bayraktar, 2021-2026 döneminde enerjiye verilen elektrik ve doğalgaz desteklerinin yaklaşık 75 milyar dolar olduğunu açıkladı. Ayrıca bütçede enerji desteklerine yönelik 600 milyar lira üzerinde bir ödeneğin bulunduğunu ve hane halkına yönelik desteklerin devam edeceğini belirtti. Şubattaki kriz döneminde Eşel mobil uygulamasıyla akaryakıt maliyetleri tarafında hazinenin önemli vergi terkleri yapıldığını ve bu desteklerle vatandaşların korunmaya çalışıldığını söyledi.

nükleer enerji ve Akkuyu'nun rolü:

Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatının 2018 Nisan ayında başladığını hatırlatarak projenin son aşamasına gelindiğini belirtti. Nükleer projelerinde devreye alma sürecinin kapsamlı test ve teslimat süreçleri gerektirdiğini, güvenlik ve uluslararası yükümlülükler nedeniyle hiçbir adımın şansa bırakılmadığını vurguladı.

Bakan, şu an yoğun bir test süreci olduğunu ve "önümüzdeki birkaç hafta içinde nükleer yakıtı yükleyerek fiziki start'ı hedeflediklerini" söyledi. Bayraktar, bunun ardından 2027 yılından itibaren Akkuyu'nun ürettiği elektriğin Türkiye'nin sisteminde kullanılacağını açıkladı. Nükleer enerjinin iklim hedefleri ve arz güvenliği açısından kritik bir bileşen olduğuna dikkat çekildi.

gelecek planları ve kapasite hedefleri:

Bayraktar, Türkiye'nin nükleer kapasite hedeflerinin 2050'ye yönelik planlarla ilişkili olduğunu ve küçük modüler reaktörler dahil çeşitli teknolojilerin takip edildiğini ifade etti. Sinop ve Trakya gibi bölgelerde de büyük ölçekli santrallerin değerlendirilmesinin sürdüğü belirtildi.

petrol ve doğalgaz arama üretim hedefleri:

Bakan, Türkiye'nin petrol ve doğal gaz aramalarını hem karada hem denizde hızlandırdığını anlattı. Bugün itibarıyla ülkenin ürettiği petrol ve gaz düzeyinin yaklaşık 300 bin varil olduğunu, hedefin ise günlük 1 milyon varil üretime ulaşmak olduğunu söyledi. 2027 için hedeflenen üretim rakamı 100 bin varilin üzerinde olarak paylaşıldı.

2028 öngörüsünde ise üretimin günlük 550-600 bin varillere ulaşabileceği ifade edildi. Bayraktar, Türkiye'nin kendi gemileriyle ve güçlü bir filoyla denizlerde arama faaliyetlerini sürdürdüğünü; Oruç Reis sismik gemisinin Pakistan'da sahalarda çalışacağı ve ortaklıklarla yeni sahaların değerlendirileceğini anlattı.

Bölgesel çalışmalara ilişkin örnekler de verildi: Lübnan offshore'u, Suriye ve Somali'deki girişimler, Libya'daki çalışmalar ve Karadeniz'deki 2020 bulgularının üretime hızlı kazandırılması yönündeki çabalar vurgulandı. Ayrıca Gabar bölgesinde şu anda üretim yapıldığı ve oranın 85 bin varillere ulaştığı belirtildi.

Bayraktar, Türkiye'nin genişleyen nüfusu, artan şehirleşme ve yükselen elektrik talebi nedeniyle arz güvenliğini sağlamak amacıyla hem yerli kaynak arayışlarını hem de çeşitlendirme stratejilerini sürdüreceklerini ifade etti.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALPARSLAN BAYRAKTAR, 16. TÜRKİYE ENERJİ ZİRVESİ'NDE KONUŞTU