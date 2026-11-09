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Akören'de kurt baskını: 20 küçükbaş telef oldu, 9 hayvan yaralandı

Çankırı'nın Akören köyünde otlatılan küçükbaş sürüsünde kurt saldırısı sonucu 20 hayvan telef oldu, 9'u yaralandı; yapılan inceleme saldırıyı doğruladı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 17:02

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Akören'de kurt baskını: 20 küçükbaş telef oldu, 9 hayvan yaralandı

Akören'de kurt saldırısı tespit edildi

Çankırı'nın Merkez ilçesine bağlı Akören köyünde, kırsal alanda otlatılan bir sürüye yönelik saldırı sonucu çok sayıda küçükbaş hayvanın telef olduğu belirlendi.

olay yeri tespiti:

Bir vatandaşa ait hayvanların otlandıkları alanda telef olduğu ve yapılan incelemede 20 hayvanın parçalanarak öldüğü, 9'unun ise yaralandığının tespit edildiği bildirildi.

saldırının niteliği ve bulgular:

İnceleme sonuçları, saldırının kurtlar tarafından gerçekleştirildiğini gösterdi. Olayla ilgili ayrıntılı rapor ve kayıtlar köydeki tespitlere dayandırıldı.

ÇANKIRI’NIN KURTLARIN SALDIRISINA UĞRAYAN 20 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLURKEN 9&#039;U DA YARALANDI.

ÇANKIRI’NIN KURTLARIN SALDIRISINA UĞRAYAN 20 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLURKEN 9'U DA YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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