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Edremit ticaret odasında yeni dönem: Metin Aslan görevi teslim aldı

Edremit Ticaret Odası başkanlığına seçilen Metin Aslan, mazbatasını alıp yönetimle görevi devraldı; Ahmet Çetin ve Yarkın Pulat yeni döneme başarı diledi.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 17:13

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Edremit ticaret odasında yeni dönem: Metin Aslan görevi teslim aldı

devir teslim töreni:

Edremit Ticaret Odası'nda (ETO) başkanlık değişimi resmen başladı. İlçe Seçim Müdürü Senem Yılmaz'dan mazbatasını alan Metin Aslan, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Ticaret Odası'na geçerek görevi devraldı.

törende öne çıkan anlar:

Meclis salonunda çiçeklerle gerçekleşen devir teslim töreninde Aslan, önceki başkan Ahmet Çetin'den resmi olarak görevi teslim aldı. Çetin, yeni başkana çiçek vererek görevinde başarılar diledi.

Meclis Başkanı Yarkın Pulat da çiçek takdimiyle törende yer aldı ve yeni döneme ilişkin iyi dileklerini iletti. Aslan ve Pulat, seçim sürecinin geride kaldığını, bundan sonraki süreçte Edremit için hizmet etmenin öncelik taşıdığını vurguladı.

ETO&#039;da Metin Aslan görevi devraldı

ETO'da Metin Aslan görevi devraldı

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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