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Diyarbakır'da jandarmadan sokak satıcılarına yönelik operasyon: 16 gözaltı

Diyarbakır'da jandarma koordinasyonunda il merkezi ve ilçelerinde düzenlenen 18 operasyonda uyuşturucu ele geçirildi, 16 şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 17:12

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Diyarbakır'da jandarmadan sokak satıcılarına yönelik operasyon: 16 gözaltı

Diyarbakır jandarmasının narkotik operasyonu

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar, toplumsal güvenliği korumaya ve sokak satışını engellemeye odaklandı.

operasyonun kapsamı ve uygulama şekli:

İcra edilen çalışmalarda toplam 18 olay kayda geçti. Jandarma ekipleri, istihbari bilgiler ışığında belirlenen adresler ve şüphelilere yönelik eş zamanlı müdahaleler yaptı. Bu çerçevede, hakkında işlem yapılan kişilerden 16 şüpheli gözaltına alındı ve adli sürecin başlatıldığı bildirildi.

ele geçirilen maddeler ve yasal süreç:

Operasyonlar sonucunda uyuşturucu üretimi ve ticaretine ilişkin maddeler ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından toplam 300 kök kenevir/skunk ile 3 kilo 239 gram esrar ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere ve gözaltına alınan şüphelilere ilişkin adli işlemler, ilgili mevzuat çerçevesinde sürdürülüyor.

Yetkililer, benzer suçlarla mücadelede ekiplerin çalışmasının aralıksız devam edeceğini ve toplum sağlığını tehdit eden maddelerin tespit edilerek etkin şekilde müdahale edileceğini belirtti.

OPERASYONLAR NETİCESİNDE 300 KÖK KENEVİR/SKUNK, 3 KİLO 239 GRAM ESRAR MADDESİ ELE...

OPERASYONLAR NETİCESİNDE 300 KÖK KENEVİR/SKUNK, 3 KİLO 239 GRAM ESRAR MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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