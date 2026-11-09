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Tesis kapısında umut arayışı: HABAŞ işçi yakınları bekleyişini sürdürüyor

Tesis önünde toplanan işçi yakınları, HABAŞ yetkililerinden resmi açıklama ve bilgi almak için beklemeyi sürdürüyor; belirsizlik devam ediyor.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 17:13

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Tesis kapısında umut arayışı: HABAŞ işçi yakınları bekleyişini sürdürüyor

HABAŞ tesisinde bekleyiş sürüyor

HABAŞ tesisinin önünde toplanan işçi yakınları, patlama sonrası gelişmeleri öğrenmek için yetkililerden gelecek bilgiyi bekliyor. Tesis önünde bulunan yakınlar, resmi açıklama talep ediyor.

Bekleyişin seyri:

Yakınları bilgi almak amacıyla burada toplanan gruplar, haber akışındaki belirsizlik nedeniyle açıklama bekliyor. HABAŞ yetkililerinden gelecek bilgiye odaklanan bekleyiş, yapılan duyurulara göre şekilleniyor.

Aileler ve yakın çevreleri, resmi bir açıklama ve net bilgi taleplerini yineleyerek yetkililerden bilgilendirilmeyi bekliyor; sürece ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

HABAŞ&#039;taki patlama sonrası tesis önüne gelen işçi yakınlarının bekleyişi sürüyor

HABAŞ'taki patlama sonrası tesis önüne gelen işçi yakınlarının bekleyişi sürüyor

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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