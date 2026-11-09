Muğla'da yoğun jandarma denetimleri 76 aranan şahsı ortaya çıkardı

Denetim faaliyetlerinin kapsamı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2-8 Kasım tarihleri arasında sorumluluk bölgesinde yürüttükleri çalışmalarda yoğun denetim gerçekleştirdi. Bu dönemde toplam 3 bin 425 devriye faaliyeti yapıldı, 32 bin 263 şahıs ve 4 bin 431 araç kontrol edildi.

yakalamalar ve suç dağılımı

Yapılan denetimlerde farklı suçlardan aranan toplam 76 şahıs yakalandı. Suç dağılımı şu şekilde: dolandırıcılık 5, hırsızlık 9, narkotik 10, kaçakçılık 2 ve diğer suçlar 50. Yakalanan kişilerden 26'sı, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

JASAT operasyonları ve etkileri

Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yürütülen operasyonlarda yakalama kararıyla aranan 21 şahıs ele geçirildi; adli makamlara sevk edilenlerden 20'si tutuklandı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı, alınan tedbirler ve yürütülen çalışmalar sonucunda iş yerinden hırsızlık, tehdit, mala zarar verme ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma olaylarında azalma görüldüğünü bildirdi.

MUĞLA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE 2-8 KASIM TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE 76 ARANAN ŞAHIS YAKALANIRKEN, 26’SI TUTUKLANDI.