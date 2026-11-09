Diyarbakır'da kaçak tütün ve elektronik eşya operasyonunda 31 şüpheliye işlem

Operasyonun kapsamı ve sonuçları:

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda il merkezi ve ilçelerinde, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında operasyonlar gerçekleştirildi.

Yapılan denetim ve operasyonlarda toplam 17 olay tespit edildi ve 31 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

ele geçirilenler:

Operasyonlarda ele geçirilen malzemeler arasında 2 bin 897 paket kaçak sigara, 220 puro, 20 paket ısıtılmış tütün mamulü, 16 litre kaçak viski, 17 adet elektronik eşya ve 5 adet cep telefonu yer aldı.

hukuki çerçeve ve takip:

Şüpheliler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapılırken, jandarma ekipleri kaçakçılığın ticaret ve nakline yönelik faaliyetleri engellemeye odaklandı.

ELE GEÇİRİLENLER