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Diyarbakır'da kaçak tütün ve elektronik eşya operasyonunda 31 şüpheliye işlem

Diyarbakır'da jandarma operasyonlarında 17 olayda 31 şüpheliye işlem yapıldı; binlerce kaçak tütün ürünü, viski ve elektronik eşya ele geçirildi.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 17:12

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Diyarbakır'da kaçak tütün ve elektronik eşya operasyonunda 31 şüpheliye işlem

Operasyonun kapsamı ve sonuçları:

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda il merkezi ve ilçelerinde, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında operasyonlar gerçekleştirildi.

Yapılan denetim ve operasyonlarda toplam 17 olay tespit edildi ve 31 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

ele geçirilenler:

Operasyonlarda ele geçirilen malzemeler arasında 2 bin 897 paket kaçak sigara, 220 puro, 20 paket ısıtılmış tütün mamulü, 16 litre kaçak viski, 17 adet elektronik eşya ve 5 adet cep telefonu yer aldı.

hukuki çerçeve ve takip:

Şüpheliler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapılırken, jandarma ekipleri kaçakçılığın ticaret ve nakline yönelik faaliyetleri engellemeye odaklandı.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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