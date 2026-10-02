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Akran değerlendirmesiyle MSKÜ’nün kalite süreçleri yerinde değerlendirildi

27-30 Eylül'de KTÜ heyetinin yürüttüğü akran değerlendirmesi, MSKÜ'nün kalite güvence mekanizmalarını yerinde inceledi ve iyi uygulamalar paylaşıldı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 14:38

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Akran değerlendirmesiyle MSKÜ’nün kalite süreçleri yerinde değerlendirildi

akran değerlendirme ziyareti kapsamı:

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde (MSKÜ) kalite güvencesi ve sürekli iyileştirme çalışmaları kapsamında, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden (KTÜ) gelen değerlendirme heyeti tarafından akran değerlendirme ziyareti gerçekleştirildi. 27-30 Eylül tarihlerinde yüz yüze yürütülen program, üniversitenin kalite süreçlerini yerinde gözlemlemek ve kurumsal gelişime katkı sunmak amacıyla planlandı.

heyet, görüşmeler ve incelemeler:

KTÜ heyeti; Prof. Dr. Kader Şahin, Prof. Dr. Semra Çolak, Doç. Dr. Aytaç Aydın ve Öğr. Gör. Ali Haydar Doğu'dan oluştu. Heyet program süresince MSKÜ üst yönetimi ile bir araya gelerek, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu üyeleriyle değerlendirme toplantıları gerçekleştirdi. Üniversite Kalite Komisyonu ve Kalite Koordinasyon Ofisi temsilcileriyle yürütülen görüşmelerde mevcut kalite güvence sistemi ayrıntılı biçimde ele alındı ve iki üniversite arasında kalite süreçlerine ilişkin karşılıklı değerlendirmeler yapıldı.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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