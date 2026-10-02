Eskişehir'de gastronomi turizmi bilimle sahnede

Kongre açılışı ve katılımcılar:

Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen 10. Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi (UGTAK26), Ramada Plaza by Wyndham Eskişehir’de başladı. Kongre başkanlığını Prof. Dr. Hakan Yılmaz, dönem başkanlığını ise Prof. Dr. Emrah Özkul yürütüyor. Açılışa Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel (Rektör), Eskişehir Vali Yardımcıları Akın Ağca ve Oğuz Şenlik, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erkan Erdemi, Genel Sekreter Ecevit Öksüz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Avnamak ile kentten firmaların temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Mutfak, tanıtım ve hikâyeleştirme:

Kongre açılışında konuşan Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, mutfak kültürünün toplumları anlamada anahtar rolü olduğunu vurguladı. Rektör Adıgüzel, "Çok iyi bir mutfağa sahip olabilirsiniz ancak bunu çok iyi tanıtmazsanız, çok iyi anlatmazsanız ve hikâyeleştirmezseniz sahip olduğunuz değerler yerel sınırlar içinde kalır" sözleriyle tanıtımın önemine dikkat çekti. Eskişehir’in çibörek ve balaban köftenin ötesinde zengin bir göçmen mutfağı birikimine sahip olduğuna işaret eden Adıgüzel, gastronomik değerlerin görünür kılınması ve lezzetlerin bir arada sunulabileceği alanların oluşturulmasının turizm için büyük önem taşıdığını belirtti. Ayrıca Anadolu Üniversitesi Yayınları'ndan çıkacak olan "Eskişehir Göçmen Mutfağı" eserinin yeniden basımı için hazırlık yapıldığını müjdeledi.

Kongrenin akademik boyutu ve hedefleri:

Prof. Dr. Hakan Yılmaz kongrenin 10’uncusunu Eskişehir’de gerçekleştirmekten memnuniyet duyduklarını söyleyerek, bu yıl 303 bildiriyle bugüne kadarki en yüksek başvuru sayısına ulaşıldığını aktardı. Yılmaz, üniversite yönetimi ve paydaşların katkılarına dikkat çekerek lisansüstü öğrencilerin akademik etkinliklerde daha fazla yer almasının önemine vurgu yaptı; kongreleri öğrencilerin akademik çevrelerle iletişim kurma ve yeni bağlantılar edinme fırsatı olarak nitelendirdi. Ayrıca gastrofizik gibi disiplinlerarası etkileşimlerin gastronomi çalışmalarına bilimsel derinlik kattığına değindi.

Gastrofizik ve nörogastronomi:

Kongrenin ilk oturumunda Oxford Üniversitesinden Prof. Dr. Charles Spence gastrofizik ve nörogastronomi alanındaki güncel yaklaşımları ele aldı. Spence, gastronomi ve nörobilimin kesişiminde yer alan gastrofizik disiplininin yeme-içme deneyimini multisensöriyel bir yolculuğa dönüştürdüğünü belirtti. Sunumunda, "Tabağın renginden yiyeceğin ismine kadar her unsur, tüketicinin satın alma ve lezzet algısını doğrudan etkiliyor" tespitini paylaştı ve yapay zekâ tarafından üretilen yemek görsellerinin insan zihninde gerçek yemeklerden daha iştah açıcı algılanabildiğini aktardı. Prof. Spence, ayrıca müzik ve ses frekanslarının tat algısı üzerindeki etkilerine, sesin acılık ve baharat hissini şekillendirmesine ilişkin bulgulara yer verdi ve geleneksel unsurların modern sunumlarla nasıl yeniden yorumlanabileceğine örnekler verdi.

Program ve gelecek oturumlar:

UGTAK26’nın ilk gününün ardından Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel tarafından Prof. Dr. Charles Spencee plaket ve çiçek takdim edildi; kongre dönem başkanı Prof. Dr. Emrah Özkul da ev sahipliği için Adıgüzel'e teşekkür ederek plaket sundu. Kongrede ürün geliştirme, duyusal araştırmalar, gastronomik miras, destinasyon markalaşması, sürdürülebilir turizm, yapay zekâ ve akıllı mutfak uygulamaları gibi geniş bir yelpazede sunumlar yer aldı. İkinci gün şeflerin katılımıyla buluşmalar planlanırken, bilimsel oturumlarda tabak tasarımı, menü dili, restoran ve otel deneyimi, gastrodiplomasi, coğrafi işaretler, gıda atığı ve dijital marka kimliği gibi konular ele alınacak. Üçüncü gün çevrim içi sunumlarla devam edecek; son gün ise kuram ve araştırma yöntemleri, gastronomik yenilikçilik, kültürel kimlik ve bellek, yer ve ülke markalama, sürdürülebilir gıda sistemleri, iklim, eğitim, istihdam, hukuk ve sağlık başlıklarıyla kapanış yapılacak.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN 10. ULUSLARARASI GASTRONOMİ TURİZMİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ (UGTAK26), RAMADA PLAZA BY WYNDHAM ESKİŞEHİR’DE BAŞLADI.