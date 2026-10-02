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Kozan’da millet bahçesi şehit Halil İbrahim Doğan’ın ismini taşıyacak

10 Eylül 2001'de Taksim'deki saldırıda bombacıyı üstüne atıp 50 polisin hayatını kurtaran Halil İbrahim Doğan'ın adı ve anıtı Kozan Millet Bahçesi'ne verildi.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 15:54

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kozan’da millet bahçesi şehit Halil İbrahim Doğan’ın ismini taşıyacak

Kozan’da millet bahçesi şehit Halil İbrahim Doğan’ın ismini taşıyacak

Adana'nın Kozan ilçesinde, İstanbul Taksim'de 10 Eylül 2001 tarihinde yaşanan intihar saldırısında bombacıya üzerine atlayarak 50 polisin hayatını kurtaran Halil İbrahim Doğan anıldı. Belediye kararıyla şehit polisin adı ilçedeki Millet Bahçesi'ne verildi ve alana bir anıt yaptırıldı.

olayın kısa özeti:

10 Eylül 2001'deki saldırıda Doğan'ın müdahalesi, binadaki görevli ekiplerin zarar görmesini engelledi. Şehidin adının yaşatılması amacıyla Kozan Belediyesi girişimde bulundu; alınan karar doğrultusunda parkta isimlendirme ve anıt çalışmaları tamamlandı.

tören ve aile açıklamaları:

Törene Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, belediye başkan yardımcıları Alev Ataş ve Özgür Çoban, şehidin ailesi ile vatandaşlar katıldı. Törende şehit polisin ailesi duygu dolu anlar yaşadı. Şehidin kardeşi Ramazan Doğan, "Burada kardeşimizin ismi yaşayacak. Belediye Başkanımız yardımcı oldu. Çok mutlu ve gururluyuz. Allah razı olsun, Allah tuttuğunu altın etsin" dedi.

Şehidin ablası Ayşe Kara ise kardeşini uğurladığı günü anlatarak, "İstanbul’da bizde kalıyordu. Sabah ben uğurladım, öğlen haberini ben aldım. Nöbetçi olmamasına rağmen o gün arkadaşlarını kurtardı. Duygularımız yoğun. Böyle anılması çok güzel" ifadelerini kullandı.

belediyenin vurgusu:

Başkan Mustafa Atlı, törende yaptığı konuşmada, "Kozanlı kahraman bir şehit var ve bunu şehrimize, çocuklarımıza göstermemiz lazımdı. Bu anıtı ona hitaben yaptık. Allah şehidimizi incitmesin. Onların mücadelesiyle biz bugün huzurla hayatımızı sürdürüyoruz. Bizler de onların kardeşiyiz" sözleriyle şehidin hatırasına sahip çıkılacağını vurguladı.

Anıtın ve isimlendirmeyle ilgili kararın ardından düzenlenen tören, hem şehit yakınlarının duygularını paylaştığı hem de ilçede bu fedakârlığın nesiller boyu hatırlanması amacını taşıyan bir etkinlik oldu.

İSTANBUL’DAKİ CANLI BOMBA SALDIRISINDA SALDIRGANIN ÜZERİNE ATLAYARAK ŞEHİT DÜŞEN POLİS MEMURU...

İSTANBUL’DAKİ CANLI BOMBA SALDIRISINDA SALDIRGANIN ÜZERİNE ATLAYARAK ŞEHİT DÜŞEN POLİS MEMURU HALİL İBRAHİM DOĞAN'IN ADI, ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDEKİ MİLLET BAHÇESİ’NE VERİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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