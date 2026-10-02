Altınova’da dualı açılış: ilk zeytin hasadı bereket ve dayanışmayla başladı

Tören ve gelenek:

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi'nde, zeytin üretiminin simgesi haline gelen ilk hasat bu yıl da geleneksel ritüellerle başladı. Üretici Hüseyin Bozkurt'un tarlasında gerçekleşen açılışta, yüz yıllar öncesinden günümüze gelen gelenek bozulmadı; dualar okunup hayır yemeği ikram edildi.

Ayvalık Müftüsü Mehmet Yiğit ve ekibinin yaptığı bereket duasının ardından, zeytin toplama işlemi başladı. Hasatta, zeytinler büyük ölçüde kadın çiftçiler tarafından elle toplanırken, topluluk halinde sürdürülen bu çalışma hem üretimin hem de dayanışmanın görüntüsünü oluşturdu.

rekolte ve üretici beklentileri:

Etkinlik sırasında rekolte artışına dikkat çekildi. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu törende yaptığı konuşmada Altınova'nın zeytin üretimindeki önemine vurgu yaparak, Ayvalık ilçesinde tarım arazilerinin yüzde 78’inin zeytinlik olduğunu ve bölgede yaklaşık 2 milyonun üzerinde zeytin ağacı bulunduğunu hatırlattı.

Ustaoğlu, Balıkesir genelinde ise 12 milyonun üzerinde zeytin ağacı olduğunu ve ilin yıllık ortalama 35 bin ton civarında zeytinyağı ürettiğini belirtti. Vali Ustaoğlu, bu yıl rekoltenin iyi olduğunu düşündüklerini söyleyerek "İnşallah çiftçimizin, üreticimizin yüzü güler" temennisinde bulundu.

belediye başkanı ve üreticilerin sözleri:

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ise tarım emeğinin önemine dikkat çekti. Akın, zeytin toplamanın zorlu bir emek gerektirdiğini belirterek hasat sezonunun tüm paydaşlara bolluk ve bereket getirmesini diledi ve "Balıkesir’in zeytinyağı, Ayvalık zeytinyağı... bu bölgenin dünyanın en güzel zeytinyağı" sözleriyle bölgeye duyduğu gururu ifade etti.

3. kuşak zeytin üreticisi Nuriye Hatice Yeşilkaya da hasadın coşkuyla açıldığını, üreticiler ve firmalarla birlikte topluluk halinde çalışmayı tercih ettiklerini anlattı. Yeşilkaya, "Sevgi barıştır, zeytin barıştır, emektir, sağlıktır" diyerek birlik ve bereket temennisinde bulundu.

İlk hasat ve ilk zeytinyağı sıkım etkinliğinde Vali İsmail Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın yanı sıra; Ayvalık Kaymakamı Ömer Cimşit, Dikili Kaymakamı Metin Arslanbaş, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, organizasyona katılan firmaların temsilcileri ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu. Protokol üyeleri ve çiftçiler, ağaçlardan toplanan ilk zeytinleri sıkıp elde edilen ilk yağı taderek yeni sezon için iyi dileklerini paylaştı.

Etkinlik, hem üretimin hem de Altınova toplumunun zeytine atfettiği kültürel ve ekonomik değerin canlı bir göstergesi olarak kayda geçti. Katılımcılar, hasadın bereketli geçmesi ve üreticilerin yüzlerinin gülmesi temennisiyle organizasyonu sonlandırdı.

BALIKESİR'İN AYVALIK İLÇESİ ALTINOVA MAHALLESİ'NDE İLK ZEYTİN HASADI DUALAR VE HAYIR YEMEĞİYLE YAPILDI.