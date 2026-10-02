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Çameli'ye veda: Soma'da yaşamını yitiren madenci dualarla uğurlandı

Soma'daki göçükte yaşamını yitiren 37 yaşındaki Halit Ersay, memleketi Çameli Kirazlıyayla'da kılınan cenaze namazının ardından dualarla uğurlandı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 15:53

GÜNCELLEME: 02 Ekim 2026 - 16:22

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Çameli'ye veda: Soma'da yaşamını yitiren madenci dualarla uğurlandı

Somada yaşanan göçük ve kurtarma çalışmaları:

İmbat Madencilik işletmesinde dün meydana gelen göçük sonrası başlatılan arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Göçük altında kalan 7 işçiden 2'si yaralı olarak kurtarılarak hastanede tedavi altına alınırken, diğerlerinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Dün akşam saatlerinde ilk olarak Halit Ersay'ın, ardından Kerim Ören'in cansız bedenlerine erişildi. Sabah saatlerine kadar süren çalışmalarda Ramazan İnce, İsa Olcay ve Ömer Karakaya da göçük altından çıkarılan diğer işçiler oldu.

Memleketine getirilen cenaze ve tören detayları:

37 yaşındaki madenci Halit Ersay'ın otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazesi memleketi Denizli'nin Çameli ilçesine bağlı Kirazlıyayla Mahallesi'ne getirildi. Ersay için Cuma namazına müteakip mahalle camisinde cenaze namazı kılındı ve dualar eşliğinde tören gerçekleştirildi. Cenaze, Kirazlıyayla Kemer Mezarlığı'na defnedildi.

Tören sırasında madencinin eşi, yakınları ve üç çocuğu büyük üzüntü yaşadı. Protokol üyeleri de törene katılarak ailenin yanında yer aldı; törende İlçe Kaymakamı Mustafa Çelik, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve Manisa Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak ile ilçe protokolü hazır bulundu.

Aileye taziye ziyaretleri ve tören sonrası:

Cenazenin toprağa verilmesinin ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar ailenin evine geçerek taziye dileklerini iletti. Yerel yetkililer, evli ve 3 çocuk babası olan Ersay'ın ekmek parası için Çameli'den Soma'ya çalışmaya gittiğini belirtti. Tören, mahalle halkının katılımıyla sessiz ve hüzünlü bir şekilde sona erdi.

MANİSA&#039;NIN SOMA İLÇESİNDEKİ MADEN İŞLETMESİNDE MEYDANA GELEN GÖÇÜKTE HAYATINI KAYBEDEN 5...

MANİSA'NIN SOMA İLÇESİNDEKİ MADEN İŞLETMESİNDE MEYDANA GELEN GÖÇÜKTE HAYATINI KAYBEDEN 5 MADENCİDEN BİRİSİ OLAN DENİZLİLİ HALİT ERSAY, BABA OCAĞI ÇAMELİ İLÇESİNDE GÖZYAŞLARI ARASINDA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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