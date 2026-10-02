Eğitimde yeni iş birliği: Türkiye ile Gürcistan arasında anlaşma imzalandı

eğitim alanında resmi iş birliği hayata geçirildi

Resmi temaslar için gittiği Tiflis'te, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Gürcistan Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanı Givi Mikanadze bir araya geldi. Bakanlık binasında gerçekleşen görüşme yaklaşık bir saat sürdü ve görüşmenin ardından iki ülke arasındaki eğitim ilişkilerini daha ileriye taşıyacak olan iş birliği anlaşması için imza töreni düzenlendi.

anlaşmanın kapsamı ve amaçları:

İmzalanan anlaşma, tarafların eğitim alanındaki ilişkilerini kurumsal düzeyde pekiştirmeyi hedefliyor. Tören sonrası yapılan açıklamalarda, anlaşmanın iki ülke arasında sürekli temas ve karşılıklı iş birliğini güçlendireceği, eğitim politikaları ve uygulamalarının paylaşılarak ortak projelerin destekleneceği vurgulandı. Yetkililer, anlaşmanın kapsamındaki çalışmaların her iki ülkenin eğitim sistemlerine olumlu katkı yapmasının beklendiğini belirtti.

bakan tekin'in değerlendirmesi:

Bakan Tekin, imza töreninde Türkiye'nin komşu ülkelerle ilişkilerini güçlendirme yönündeki yaklaşımını ve bu bağlamda eğitim iş birliklerinin önemini öne çıkardı. Tekin, 'Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Cumhurbaşkanımızın yönlendirmesi ve talimatları doğrultusunda komşu ülkelerimizle tarihi ve kültürel bağımız olan ülkelerle her alanda iş birliğimizi geliştirmek... Biz ve komşumuz ne kadar güçlü olursa bölgemizde barış, insan hakları, demokrasi o kadar güçlü olur' ifadeleriyle anlaşmanın bölgesel istikrar ve dayanışma bakımından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Yetkililer, imzalanan protokolün ardından eğitim alanındaki temasların artarak devam edeceğini ve iki ülke arasında iş birliğinin somut projelerle derinleştirileceğini kaydetti. İmzaların atıldığı tören, iki ülke ilişkilerinde eğitim ekseninde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN İLE GÜRCİSTAN EĞİTİM, BİLİM VE GENÇLİK BAKANI GİVİ MİKANADZE, TÜRKİYE İLE GÜRCİSTAN ARASINDA EĞİTİM ALANINDA İŞBİRLİĞİNİ ÖNGÖREN ANLAŞMAYI İMZALADI.