Eski DEAŞ bağlantıları bulunan Iraklı şüpheli Sakarya'da tutuklandı

Operasyon ve gözaltı:
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş dönemde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği yönünde bilgi ve belge bulunan 1 şüpheli için operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri tamamlandı.
ele geçirilen materyaller ve adli süreç:
Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ele geçirilen veri ve cihazların içeriği kriminal incelemeye gönderildi; bu deliller soruşturmanın yönünü belirlemede kullanılacak. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Soruşturma kapsamında yürütülen teknik ve adli incelemeler devam ediyor; yetkililer, elde edilen bulguların terör örgütü faaliyetlerinin aydınlatılmasına katkı sağlayacağını belirtti.
SAKARYA'DA, HAKKINDA ÖRGÜT BELGELERİ BULUNAN DEAŞ ŞÜPHELİSİ DÜZENLENEN OPERASYON İLE YAKALANARAK CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ
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