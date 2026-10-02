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Eski DEAŞ bağlantıları bulunan Iraklı şüpheli Sakarya'da tutuklandı

Sakarya'da geçmişte DEAŞ ile bağlantısı olduğu ileri sürülen Irak uyruklu şüpheli yakalandı; adresinde dijital materyaller ele geçirildi ve tutuklandı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 15:51

GÜNCELLEME: 02 Ekim 2026 - 15:52

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Eski DEAŞ bağlantıları bulunan Iraklı şüpheli Sakarya'da tutuklandı

Operasyon ve gözaltı:

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş dönemde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği yönünde bilgi ve belge bulunan 1 şüpheli için operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri tamamlandı.

ele geçirilen materyaller ve adli süreç:

Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ele geçirilen veri ve cihazların içeriği kriminal incelemeye gönderildi; bu deliller soruşturmanın yönünü belirlemede kullanılacak. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Soruşturma kapsamında yürütülen teknik ve adli incelemeler devam ediyor; yetkililer, elde edilen bulguların terör örgütü faaliyetlerinin aydınlatılmasına katkı sağlayacağını belirtti.

SAKARYA&#039;DA, HAKKINDA ÖRGÜT BELGELERİ BULUNAN DEAŞ ŞÜPHELİSİ DÜZENLENEN OPERASYON İLE YAKALANARAK...

SAKARYA'DA, HAKKINDA ÖRGÜT BELGELERİ BULUNAN DEAŞ ŞÜPHELİSİ DÜZENLENEN OPERASYON İLE YAKALANARAK CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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