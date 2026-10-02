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Pelitköy'de dayanışma: 60 parça kıyafetle çocuklara destek

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından gönderilen 60 parça kıyafet, Pelitköy Mahallesi'ndeki ihtiyaç sahibi çocuklara Hakan Sezen aracılığıyla ulaştırıldı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 15:38

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Pelitköy'de dayanışma: 60 parça kıyafetle çocuklara destek

Pelitköy'de dayanışma: 60 parça kıyafetle çocuklara destek

Burhaniye ilçesine bağlı Pelitköy Mahallesi'nde, ihtiyaç sahibi çocuklara yönelik kıyafet yardımı gerçekleştirildi. Gönderilen destek, mahallede sevgi ve dayanışma duygusunu güçlendirmeyi hedefledi.

dağıtım süreci:

Yardım çalışması, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından gönderilen 60 parça kıyafet ile yürütüldü. Dağıtım, Pelitköy Camii imam hatibi Hakan Sezen aracılığıyla mahalledeki çocuklara ulaştırıldı ve kıyafetler doğrudan ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi.

amaç ve toplumsal etki:

Çalışmanın yalnızca fiziksel ihtiyaçları karşılamayı değil, aynı zamanda çocukların yüzlerinde tebessüm oluşturmayı da amaçladığı belirtildi. Mahalle sakinleri, dayanışma ve yardımlaşma kültürüne katkı sunan bu girişim için Türkiye Diyanet Vakfı ile emeği geçenlere teşekkür etti. İyiliğin toplumun farklı kesimlerine ulaştırılmasına yönelik çalışmaların önümüzdeki süreçte de devam edeceği ifade edildi.

BURHANİYE İLÇESİNDE, TÜRKİYE DİYANET VAKFI TARAFINDAN GÖNDERİLEN 60 PARÇA KIYAFET YARDIMI...

BURHANİYE İLÇESİNDE, TÜRKİYE DİYANET VAKFI TARAFINDAN GÖNDERİLEN 60 PARÇA KIYAFET YARDIMI, PELİTKÖY MAHALLESİ’NDEKİ ÇOCUKLARA ULAŞTIRILDI. PELİTKÖY CAMİİ İMAM HATİBİ HAKAN SEZEN ARACILIĞIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN DAĞITIMDA, İHTİYAÇ SAHİBİ ÇOCUKLARA KIYAFET DESTEĞİ SAĞLANDI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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