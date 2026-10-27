Manisa'da istihdam ivmesi: İŞKUR 9 ayda 27.335 kişiyi işe yerleştirdi

İŞKUR verileri ve müdürlük çalışmaları

Manisa Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü verilerine göre 2026 yılının ocak-eylül döneminde İŞKUR aracılığıyla 27.335 kişinin kamu ve özel sektörde işe yerleştirilmesine aracılık edildi. Aynı dönemde yürütülen danışmanlık, ziyaret ve eğitim faaliyetleriyle istihdam desteklendi.

saha çalışmaları ve bireysel danışmanlık:

İŞKUR İl Müdürlüğü, ocak-eylül döneminde bireysel iş ve meslek danışmanlığı kapsamında 64.173 kişiye hizmet sundu. İşverenlerle temas amacıyla toplam 9.654 iş yeri ziyaret edildi; bu ziyaretler hem mevcut açık pozisyonların tespiti hem de işveren taleplerinin yönlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

eğitimler ve aktif iş gücü programları:

İŞKUR İş Kulübü danışmanları tarafından 128 grup hâlinde toplam 1.682 kişiye özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri ve iş arama kanalları konularında eğitim verildi. Meslek danışmanlığı faaliyetleri kapsamında 289 eğitim kurumu ziyaret edilerek 6.348 öğrenciye bilgilendirme ve yönlendirme sağlandı.

Aktif iş gücü hizmetleri çerçevesinde ocak-eylül döneminde 383 program açıldı ve bu programlardan 8.916 kişi yararlandı. İşbaşı Eğitim Programları kapsamında 160 program düzenlenirken 1.129 kişinin işbaşında yetişmesi ve meslek edinmesi sağlandı. İş Gücü Uyum Programı (İUP) kapsamında devam eden 143 programdan 3.212 kişi yararlanırken, Toplum Yararına Program (TYP) çerçevesinde 72 programda 4.394 katılımcı yer aldı.

toplantı, bölgesel veriler ve kurum sunumları:

Bulgu ve uygulamaların değerlendirildiği 2026 yılı 4. Olağan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Manisa Valiliği Toplantı Salonu'nda Vali Yardımcısı Dr. Mustafa Harputlu başkanlığında yapıldı. Toplantıya kurul üyeleri katıldı ve İŞKUR İl Müdürü Günseli Kervan Tufan ocak-eylül dönemine ilişkin sunum gerçekleştirdi.

Toplantıda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri de paylaşıldı: 2026 eylül ayı itibarıyla Türkiye geneli işsizlik oranı yüzde 8,4, istihdam oranı yüzde 48,3 ve iş gücüne katılım oranı yüzde 52,7 olarak açıklandı. İl bazında paylaşılan son verilere göre Manisa'da 2025 yılı işsizlik oranı yüzde 6,4, iş gücüne katılım oranı yüzde 54,5 ve istihdam oranı yüzde 51 olarak kaydedildi; TR33 Bölgesi için de 2025 işsizlik oranı yüzde 6,4 oldu.

Toplantıda ayrıca Manisa İl Millî Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli mesleki eğitim programları ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verdi. Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü sunumunda ise tarım sektöründe çalışanlara yönelik eğitimler ve sosyal haklara ilişkin çalışmalar değerlendirildi.

Yetkililer, sahadaki ziyaretler, danışmanlık hizmetleri ve aktif iş gücü programlarının koordinasyonunun sürdürülerek istihdamın güçlendirilmesinin hedeflendiğini vurguladı.

MANİSA’DA 2026 YILININ İLK 9 AYINDA İŞKUR ARACILIĞIYLA 27 BİN 335 KİŞİNİN KAMU VE ÖZEL SEKTÖRDE İŞE YERLEŞTİRİLMESİNE ARACILIK EDİLDİ. AYNI DÖNEMDE 64 BİN 173 KİŞİYE BİREYSEL DANIŞMANLIK HİZMETİ SUNULURKEN 9 BİN 654 İŞ YERİ ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.