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Aksaray merkezli eş zamanlı operasyonla 10 kişi tutuklandı

Aksaray'da eş zamanlı baskınlarda çeşitli uyuşturucular ile bir hassas terazi ele geçirildi; 10 şüpheli gözaltına alınıp tutuklandı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 12:25

GÜNCELLEME: 22 Ekim 2026 - 12:31

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Aksaray merkezli eş zamanlı operasyonla 10 kişi tutuklandı

Aksaray'da narkotik operasyonu sonuçlandı

Aksaray merkezde belirlenen birçok adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarla yürütülen operasyonda, narkotik ekipleri önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyonlar, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen takip ve teknik çalışmaların ardından gerçekleştirildi.

operasyonun kapsamı:

Bir süre izlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Narkotik polisi, ikamet, araç ve şahıs aramalarını kapsayan uygulamalarda şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ele geçirilen deliller kayıt altına alınarak soruşturma dosyasına eklendi.

ele geçirilenler ve yargılama süreci:

Aramalarda 250 gram metamfetamin, 144 gram sentetik kannabinoid, 165 adet sentetik ecza hap, 1,80 gram eroin ve 1 adet hassas terazi bulundu. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İKAMET, ARAÇ VE ŞAHISLARIN ÜZERLERİNDE ARAMA YAPILDI

İKAMET, ARAÇ VE ŞAHISLARIN ÜZERLERİNDE ARAMA YAPILDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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