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Sanayi sitesi ve inşaatlardaki hırsızlık ağı Çorum polisi tarafından çözüldü

Çorum polisi sanayi sitesi ve inşaat alanlarında 10 hırsızlık olayıyla bağlantılı 12 kişiyi gözaltına aldı; çalınan malzeme değeri 500 bin lira.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 12:53

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sanayi sitesi ve inşaatlardaki hırsızlık ağı Çorum polisi tarafından çözüldü

Çorum'da kapsamlı hırsızlık soruşturması

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde artan hırsızlık olaylarının aydınlatılması için geniş çaplı bir çalışma yürüttü. Yapılan teknik ve saha araştırmaları sonucu, sanayi sitesi iş yerleri ile yapımı süren inşaat alanlarından malzeme çalan şahısların kimlikleri tespit edildi.

operasyonun detayları:

Ekiplerin tespitleri doğrultusunda düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada, şüphelilerin toplam 10 ayrı hırsızlık olayına karıştığı ve çaldıkları malzemelerin piyasa değerinin 500 bin lira olduğu belirlendi. İddialara göre çalınan malzemeler satılarak yerel piyasaya sürülmeye çalışılmıştır.

adli süreç ve şüphelilerin durumu:

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.S., Ş.S. ve S.S. savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden A.Ç., F.Ç., K.Ç. ve bir diğer A.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliyeye sevk edilen diğer şüpheliler K.Ç., U.D., C.Ç., M.K. ve F.Ç.'nin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Soruşturmanın sürdüğü, emniyet ekiplerinin benzer olayların önlenmesi ve şüphelilerin bağlantılarının araştırılması için çalışmalarını yoğunlaştırdığı bildirildi.

HIRSIZLIKTAN GÖZALTINA ALINAN ŞAHISLAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

HIRSIZLIKTAN GÖZALTINA ALINAN ŞAHISLAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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