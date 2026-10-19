Aksaray'da gece denetimi: sokak sokak araç ve kişilere arama

Aksaray polisinin şok uygulaması:

Aksaray Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla gece yarısı şehir genelinde şok denetim gerçekleştirdi. Uygulamada cadde ve sokak noktalarında durdurulan araçların içi ile sürücü ve yolcu konumundaki şahısların üzeri titizlikle arandı. Denetim sırasında yapılan kontrollerde şahıslar Genel Bilgi Taraması (GBT)'na tabi tutuldu.

denetimin kapsamı:

Uygulama, ilin birçok noktasında eş zamanlı olarak yürütüldü; ekipler trafik akışını aksatmayacak şekilde durdurma ve kimlik tespiti yaptı. Operasyonun yaklaşık 2 saat sürdüğü, bu süre zarfında hem araç içi hem de şahıs aramalarının kapsamlı biçimde yapıldığı belirtildi.

yapılan işlemler ve ele geçirilenler:

Denetimler sırasında trafik kurallarına uymayan araçlara yönelik cezai işlem uygulandı. Ayrıca araç ve şahıs aramalarında, suç unsuruna dönüşebilecek olarak nitelendirilen bıçak ve sopa gibi materyaller ele geçirildi ve ilgili prosedür gereği muhafaza altına alındı. Emniyet yetkilileri, benzer denetimlerin şehir genelinde aralıksız şekilde sürdürüleceğini duyurdu.

AKSARAY’DA ŞOK UYGULAMA YAPAN POLİS EKİPLERİ CADDELERDE YAPTIĞI DENETİMDE ARAÇ VE ŞAHISLARI DİDİK DİDİK ARADI.