Dolar 49,5672 +0,12%
Euro 55,5782 -0,13%
Bist 11.430,14 -2,49%
Altın Gram 6.629,94 -0,50%
EUR/USD 1,1216 -0,25%
Brent Petrol 109,21 -0,59%
--°

Aksaray'da gece denetimi: sokak sokak araç ve kişilere arama

Aksaray emniyeti gece yarısı düzenlediği yaklaşık 2 saat süren şok uygulamada araç ve şahısları GBT ile kontrol edip, bıçak ve sopa gibi malzemelere el koydu.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 23:43

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Aksaray'da gece denetimi: sokak sokak araç ve kişilere arama

Aksaray polisinin şok uygulaması:

Aksaray Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla gece yarısı şehir genelinde şok denetim gerçekleştirdi. Uygulamada cadde ve sokak noktalarında durdurulan araçların içi ile sürücü ve yolcu konumundaki şahısların üzeri titizlikle arandı. Denetim sırasında yapılan kontrollerde şahıslar Genel Bilgi Taraması (GBT)'na tabi tutuldu.

denetimin kapsamı:

Uygulama, ilin birçok noktasında eş zamanlı olarak yürütüldü; ekipler trafik akışını aksatmayacak şekilde durdurma ve kimlik tespiti yaptı. Operasyonun yaklaşık 2 saat sürdüğü, bu süre zarfında hem araç içi hem de şahıs aramalarının kapsamlı biçimde yapıldığı belirtildi.

yapılan işlemler ve ele geçirilenler:

Denetimler sırasında trafik kurallarına uymayan araçlara yönelik cezai işlem uygulandı. Ayrıca araç ve şahıs aramalarında, suç unsuruna dönüşebilecek olarak nitelendirilen bıçak ve sopa gibi materyaller ele geçirildi ve ilgili prosedür gereği muhafaza altına alındı. Emniyet yetkilileri, benzer denetimlerin şehir genelinde aralıksız şekilde sürdürüleceğini duyurdu.

AKSARAY’DA ŞOK UYGULAMA YAPAN POLİS EKİPLERİ CADDELERDE YAPTIĞI DENETİMDE ARAÇ VE ŞAHISLARI DİDİK...

AKSARAY’DA ŞOK UYGULAMA YAPAN POLİS EKİPLERİ CADDELERDE YAPTIĞI DENETİMDE ARAÇ VE ŞAHISLARI DİDİK DİDİK ARADI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Taksim'de çatıda yükselen alevler havadan görüntülendi, büyümeden söndürüldü
images

Tatvan'da eğitim yapılanmasına yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı, dijital...
images

Harkov'da park saldırısında bebek arabasındaki çocuk hayatını yitirdi
images

Alanya'daki tefecilik ve şantaj operasyonunda 6 kişi tutuklandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Akdağ'da sel yayla yolunu parçalayarak ulaşımı tehlikeye attı

Taksim'de çatıda yükselen alevler havadan görüntülendi, büyümeden söndürüldü

Tatvan'da eğitim yapılanmasına yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı, dijital materyaller ele geçirildi

Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi