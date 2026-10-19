Harkov'da park saldırısında bebek arabasındaki çocuk hayatını yitirdi

Saldırı ve can kayıpları

Rusya tarafından düzenlenen İHA saldırısı Harkov bölgesindeki bir köyde bulunan parka isabet etti. Yetkililerin verdiği bilgiye göre saldırıda 3'ü çocuk olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirdi, 6'sı çocuk 14 kişi de yaralandı. Olay yerine ailelerin ve çocukların toplandığı bir zaman diliminde düzenlenen saldırı büyük tepki topladı.

Ukrayna İçişleri Bakanı Ivan Vyhivskyi, saldırının çocukların oyun oynadığı ve ailelerin vakit geçirdiği parka isabet ettiğini bildirerek, bebek arabasındaki bir çocuğun cansız bedenini gösteren bir fotoğraf paylaştı. Harkov bölge valisi Oleh Syniehubov ise ilk açıklamalarda saldırıda daha önce 15 kişinin yaralandığı bilgisini vermişti.

Kurbanların kimlikleri ve ayrıntılar

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, saldırının İran yapımı Şahed tipi İHA ile gerçekleştirildiğini belirtti. Zelenskiy, hayatını kaybedenler arasında bebek arabasındaki küçük kız çocuğunun adının Angelina olduğunu, annenin adının Inna olduğunu ve çocuğun Ağustos 2025'te doğduğunu açıkladı. Ayrıca ölen bir diğer çocuk 11 yaşındaydı.

Politik tepkiler ve talepler

Zelenskiy, saldırıyı "tam bir vahşet" olarak nitelendirip Rusya'nın sivilleri doğrudan hedef aldığını vurguladı. Rusya'nın savaşı sürdürdüğü sürece yaptırımların devam etmesi gerektiğini, Amerika'dan ve Avrupa'dan güçlü destek talep ettiklerini belirtti. Özellikle yaptırımların korunması ve Rusya'ya karşı etkin önlemler alınması çağrısı yaptı.

Saldırının ardından bölgedeki kurtarma ve sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti, hastanelerde tedavi devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma sürerken yerel yetkililer ve uluslararası aktörler yaşananların takipçisi olacaklarını açıkladı.

RUSYA’NIN UKRAYNA’DA BİR PARKA DÜZENLEDİĞİ İHA SALDIRISINDA 3’Ü ÇOCUK OLMAK ÜZERE 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 6’SI ÇOCUK 14 KİŞİ DE YARALANDI.