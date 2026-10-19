İtaliano çözüm bekliyor: deplasmandaki konsantrasyon sorunu takımı zorluyor

maç ve genel değerlendirme:

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda karşılaştıkları Trabzonspor karşısında alınan 2-0 mağlubiyetin sonucundan memnun olmadıklarını ancak takım oyunundan olumlu etkilendiğini söyledi.

İtalyan çalıştırıcı, "Topa sahiptik, iyi işler çıkartıyorduk. Trabzonspor’a az pozisyon veriyorduk. Aynı zamanda rakip ceza sahasına çok fazla giriyorduk ve bence iyiydik. O yüzden değişiklik yapmadım. Fakat sonra ikinci golü yedik. Yemememiz gerekiyordu bu golü. Bence oyuncularım gerçekten iyi bir maç çıkarttı. Eğer o golü yemeyip devam etseydik daha farklı şeyler de olabilirdi" ifadelerini kullandı.

Italiano, genel performanstan memnun olduğunu, negatif bir performans görmediğini ancak sonucun negatif olduğunu belirterek, "Daha dikkatli olursak bunlar çözülebilir şeyler. Önümüzde büyük bir potansiyel olduğunu ve çalışarak çok daha iyi işler yapabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

orkun'un yokluğu maçın seyrini etkiledi:

Teknik adam, takımda Orkun eksikliğinin hissedildiğini vurguladı: "Orkun gerçek bir lider, gerçek bir kaptan, gerçek bir şampiyon. Bugün onun eksikliğini hissettik. Özellikle son 20 metreye çok fazla girdik, rakip ceza sahasına çok fazla girdik. Onun son vuruşlarını, son paslarını ve oyun aklını aradığımızı düşünüyorum. Olsa belki daha farklı olabilirdi."

deplasman performansı ve çözüm arayışı:

Italiano, deplasmandaki sıkıntıların kabul edilemez olduğunu belirterek bunun karakter ve konsantrasyon eksikliğine bağladı. "Bence problem karakter problemi. Son dokunuşlarda, son paslarda sorunlarımız olabiliyor. Karar anlarında hata yaptığımızı ve yeterince konsantre olmadığımızı düşünüyorum. Deplasmanda maalesef bunları yapıyoruz. İç sahada bu konularda gayet iyiyiz ancak deplasmanda konsantrasyonumuzu ve dikkatimizi düşürüyoruz. Oyunu okumakta zorlanabiliyoruz. Sonrasında da mağlubiyetler geliyor" değerlendirmesini yaptı.

"Ben çok açık ve dürüst bir insan olduğumu düşünüyorum. Dış sahada bazı şeyleri düzeltmemiz, bazı dokunuşlar yapmamız ve hemen çözüm bulmamız gerekiyor. Taraftarınız yanınızda olmadığı zaman kazanamamak bence kabul edilebilir bir şey değil" sözleriyle deplasmanda kazanamamanın kabul edilemez olduğunu tekrarlayan Italiano, çözümü ise kendilerinin bulacağını ifade etti: "Çözümü bulacak kişi de ben ve ekibim. Bir takımın iç sahada farklı, deplasmanda farklı oynaması gerçekten asla kabul edilebilir bir şey değil."

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, deplasmanda mağlubiyet almanın artık kendisini yormaya ve sinirlendirmeye başladığını belirterek, bunu en kısa zamanda çözüm bulmaları gerektiğini söyledi.