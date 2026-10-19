Dolar 49,5672 +0,12%
Euro 55,5782 -0,13%
Bist 11.430,14 -2,49%
Altın Gram 6.629,94 -0,50%
EUR/USD 1,1216 -0,25%
Brent Petrol 109,21 -0,59%
--°

İtaliano çözüm bekliyor: deplasmandaki konsantrasyon sorunu takımı zorluyor

Vincenzo Italiano, Trabzonspor mağlubiyetinin sonucundan memnun olmadığını, deplasmanda karakter, son pas ve konsantrasyon sorunları yaşadıklarını söyledi.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 23:55

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

İtaliano çözüm bekliyor: deplasmandaki konsantrasyon sorunu takımı zorluyor

maç ve genel değerlendirme:

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda karşılaştıkları Trabzonspor karşısında alınan 2-0 mağlubiyetin sonucundan memnun olmadıklarını ancak takım oyunundan olumlu etkilendiğini söyledi.

İtalyan çalıştırıcı, "Topa sahiptik, iyi işler çıkartıyorduk. Trabzonspor’a az pozisyon veriyorduk. Aynı zamanda rakip ceza sahasına çok fazla giriyorduk ve bence iyiydik. O yüzden değişiklik yapmadım. Fakat sonra ikinci golü yedik. Yemememiz gerekiyordu bu golü. Bence oyuncularım gerçekten iyi bir maç çıkarttı. Eğer o golü yemeyip devam etseydik daha farklı şeyler de olabilirdi" ifadelerini kullandı.

Italiano, genel performanstan memnun olduğunu, negatif bir performans görmediğini ancak sonucun negatif olduğunu belirterek, "Daha dikkatli olursak bunlar çözülebilir şeyler. Önümüzde büyük bir potansiyel olduğunu ve çalışarak çok daha iyi işler yapabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

orkun'un yokluğu maçın seyrini etkiledi:

Teknik adam, takımda Orkun eksikliğinin hissedildiğini vurguladı: "Orkun gerçek bir lider, gerçek bir kaptan, gerçek bir şampiyon. Bugün onun eksikliğini hissettik. Özellikle son 20 metreye çok fazla girdik, rakip ceza sahasına çok fazla girdik. Onun son vuruşlarını, son paslarını ve oyun aklını aradığımızı düşünüyorum. Olsa belki daha farklı olabilirdi."

deplasman performansı ve çözüm arayışı:

Italiano, deplasmandaki sıkıntıların kabul edilemez olduğunu belirterek bunun karakter ve konsantrasyon eksikliğine bağladı. "Bence problem karakter problemi. Son dokunuşlarda, son paslarda sorunlarımız olabiliyor. Karar anlarında hata yaptığımızı ve yeterince konsantre olmadığımızı düşünüyorum. Deplasmanda maalesef bunları yapıyoruz. İç sahada bu konularda gayet iyiyiz ancak deplasmanda konsantrasyonumuzu ve dikkatimizi düşürüyoruz. Oyunu okumakta zorlanabiliyoruz. Sonrasında da mağlubiyetler geliyor" değerlendirmesini yaptı.

"Ben çok açık ve dürüst bir insan olduğumu düşünüyorum. Dış sahada bazı şeyleri düzeltmemiz, bazı dokunuşlar yapmamız ve hemen çözüm bulmamız gerekiyor. Taraftarınız yanınızda olmadığı zaman kazanamamak bence kabul edilebilir bir şey değil" sözleriyle deplasmanda kazanamamanın kabul edilemez olduğunu tekrarlayan Italiano, çözümü ise kendilerinin bulacağını ifade etti: "Çözümü bulacak kişi de ben ve ekibim. Bir takımın iç sahada farklı, deplasmanda farklı oynaması gerçekten asla kabul edilebilir bir şey değil."

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, deplasmanda mağlubiyet almanın artık kendisini...

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, deplasmanda mağlubiyet almanın artık kendisini yormaya ve sinirlendirmeye başladığını belirterek, bunu en kısa zamanda çözüm bulmaları gerektiğini söyledi.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

reis: sahada aile gibi mücadele eden bir takım vardı
images

Ozan Tufan: doğru anda sahadaydım ve gol geldi
images

Onana: taraftara layık bir sezon için adımlarımız sağlam
images

Trabzonspor'un zorlu sınavı: Nwaiwu adım adım şampiyonluğa

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Akdağ'da sel yayla yolunu parçalayarak ulaşımı tehlikeye attı

Taksim'de çatıda yükselen alevler havadan görüntülendi, büyümeden söndürüldü

Tatvan'da eğitim yapılanmasına yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı, dijital materyaller ele geçirildi

Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi