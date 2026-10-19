Alanya'daki tefecilik ve şantaj operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Operasyon ve gözaltılar:

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişiyi silah zoruyla dağlık alana kaçırıp ailesi üzerinden şantajla 15 milyon euro tutarında senet imzalatıldığı iddiası üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ailenin şikayeti sonrası yürütülen çalışmada, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, örgütün elebaşı olduğu değerlendirilen M.O. adlı kadın ile S.G., V.T.T., Z.G., T.C.A., M.E., Ş.B.A. ve N.H. ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı. İddialara göre mağdur olaydan iki gün sonra serbest bırakıldı.

Deliller ve aramalar:

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 2 silah ile başka mağdurlara ait olduğu değerlendirilen imzalanmış senet ve çekler ele geçirildi. Ele geçirilen belgeler ve materyaller soruşturma dosyasına dahil edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden N.H., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler sabah saatlerinde Alanya Adliyesi'ne sevk edildi.

Mahkeme süreci ve tutuklamalar:

Hakimlik işlemleri sonucunda mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklandı ve Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Diğer şüpheli Ş.B.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yetkililer soruşturmanın sürdüğünü ve delillerin değerlendirilmeye devam edeceğini bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma kapsamındaki ifadeler ve ele geçirilen evraklar, sonraki adli süreçte delil niteliğiyle takip edilecek.

DÜZENLENEN OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 7 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ. ŞÜPHELİLERDEN 6’SI TUTUKLANIRKEN, 1 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI.