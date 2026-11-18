Eczacıbaşı Peron İstanbul yarı finale yükseldi:

Eczacıbaşı Peron İstanbul, AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde Aras Kargo'yu 25-17, 25-12 ve 25-16'lık set skorlarıyla 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Karşılaşma Eczacıbaşı Spor Kulübü HDI Sigorta salonunda oynandı ve maçın süresi 69 dakika (set süreleri: 25, 20, 24) olarak kaydedildi.

maçın ayrıntıları:

Hakemler: Erdal Akıncı, Orhan Sakın.

Eczacıbaşı Peron İstanbul: Weitzel, Antropova, Yaprak, Rettke, Elif, Ebrar, Simge (L), Dilay, Selin, Dudova.

Aras Kargo: Lila, Kalandadze, Bengisu, Anthouli, Olaya, Beliz, Dilek (L), İrem, Ceren Nur, Defne.

dörtlü finalde rakip:

Eczacıbaşı Peron İstanbul, dörtlü finalde Fenerbahçe Medicana ile kozlarını paylaşacak.

ALİ ATALIK (SOLDA), FİLİZ HAKYEMEZ (SAĞDA)