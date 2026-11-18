Eczacıbaşı Peron İstanbul yarı finale yükseldi:
Eczacıbaşı Peron İstanbul, AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde Aras Kargo'yu 25-17, 25-12 ve 25-16'lık set skorlarıyla 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Karşılaşma Eczacıbaşı Spor Kulübü HDI Sigorta salonunda oynandı ve maçın süresi 69 dakika (set süreleri: 25, 20, 24) olarak kaydedildi.
maçın ayrıntıları:
Hakemler: Erdal Akıncı, Orhan Sakın.
Eczacıbaşı Peron İstanbul: Weitzel, Antropova, Yaprak, Rettke, Elif, Ebrar, Simge (L), Dilay, Selin, Dudova.
Aras Kargo: Lila, Kalandadze, Bengisu, Anthouli, Olaya, Beliz, Dilek (L), İrem, Ceren Nur, Defne.
dörtlü finalde rakip:
Eczacıbaşı Peron İstanbul, dörtlü finalde Fenerbahçe Medicana ile kozlarını paylaşacak.
ALİ ATALIK (SOLDA), FİLİZ HAKYEMEZ (SAĞDA)
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