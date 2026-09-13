Aksaray'da kuru otların tutuşması bir dönümlük alanı kül etti

Aksaray'da boş arazide başlayan yangın yaklaşık bir dönümü etkiledi

Yeni Mahalle 6118. Sokak'taki boş arazide kuru otların bilinmeyen bir nedenle tutuşması sonucu yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı ve çevredeki alanlara sıçrama tehlikesi oluştu.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Söndürme çalışmaları yaklaşık 1 saat sürdü.

Yetkililerin uyarısı:

Yangında yaklaşık bir dönüm alanın kül olduğu belirtilirken, yetkililer kuru ot ve anız alanlarında dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

AKSARAY'DA KURUMUŞ OTLARIN BULUNDUĞU BOŞ ARAZİDE ÇIKAN YANGINDA YAKLAŞIK BİR DÖNÜM ALAN KÜL OLURKEN İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI SÖNDÜRDÜ.