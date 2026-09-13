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Balyalı kamyonetin alevlerle mücadelesi: itfaiye müdahalesi kamerada

Konya'nın Beyşehir ilçesinde balya yüklü kamyonette çıkan yangın, sürücünün ihbarı ve itfaiyenin uzun müdahalesiyle kontrol altına alındı; olay anları kaydedildi.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 19:17

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Balyalı kamyonetin alevlerle mücadelesi: itfaiye müdahalesi kamerada

olay yeri ve ilk müdahale:

Konya'nın Beyşehir ilçesi Beyşehir-Isparta kara yolu üzerinde seyir halindeki balya yüklü bir kamyonette, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Sürücünün hızlı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonetin üzerindeki saman balyaları kısa sürede alevlere teslim oldu ve yangın hızla yayıldı.

itfaiyenin müdahalesi:

İhbar üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yoğun duman ve alevlerle uzun süreli bir mücadele yürüttü. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Müdahale esnasında balyaların yoğun yanması nedeniyle söndürme çalışmaları zaman aldı.

Yangın sonucunda kamyonet kullanılamaz hale geldi; araçta bulunan yük ve araçta oluşan hasar ekiplerin tespitleri doğrultusunda kayıt altına alındı.

trafik ve görüntüler:

Yangın nedeniyle kara yolunda kısa süreli ulaşım aksaması yaşandı. Aracın yoldan kaldırılmasıyla trafik yeniden normal seyrine döndü.

Olay anları, yoldan geçen bir sürücünün kamerasına yansıdı; görüntülerde kamyonetin alev alev yandığı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi açıkça görülüyor.

Alevler kamyoneti sardı, o anlar ve itfaiyenin müdahalesi kamerada

Alevler kamyoneti sardı, o anlar ve itfaiyenin müdahalesi kamerada

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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