Dolar 48,5546 +0,05%
Euro 56,3209 -0,12%
Bist 14.467,25 +0,51%
Altın Gram 6.882,58 +0,04%
EUR/USD 1,1601 -0,10%
Brent Petrol 104,61 -2,81%
--°

Küçükçekmece’de sokak ortasında vurulan genç kısa sürede yakalandı

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'ndeki tartışma silahlı kavgaya dönüştü; yaralanan 19 yaşındaki genç tedaviye alınırken, 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 18:51

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Küçükçekmece’de sokak ortasında vurulan genç kısa sürede yakalandı

Olayın seyri

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde 12 Eylül'de meydana gelen olayda, iki kişi arasında başlayan tartışma sokakta silahlı kavgaya dönüştü.

Taraflardan biri, iddiaya göre silahını çıkararak karşı tarafa ateş etti; yaralanan D.C. (19) hastaneye kaldırıldı.

Görgü tanıkları ve kamera kaydı:

Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler, olayın aydınlatılmasında polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalara kaynak oluşturdu.

Olayın ardından polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, olayı gerçekleştirdiği belirlenen Y.D. (17), suç aleti silahla birlikte kısa sürede yakalandı.

Adli süreç:

Şüpheli bugün 'kasten yaralama' suçundan sevk edildi; adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntüler ve şüphelinin kısa sürede yakalanması, olaya ilişkin soruşturmanın ilerlemesine katkı sağladı.

KÜÇÜKÇEKMECE&#039;DE HUSUMETLİ OLDUĞU ŞAHSI SOKAK ORTASINDA VURAN ŞÜPHELİ POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN...

KÜÇÜKÇEKMECE'DE HUSUMETLİ OLDUĞU ŞAHSI SOKAK ORTASINDA VURAN ŞÜPHELİ POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANDI. OLAY ANI DA SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Şişhane'de İETT çarpışması: yola dökülen yağ sürücülere güçlük çıkardı
images

Çine'de refüjdeki yönlendirme direğine çarpan araçta sürücü yaralandı
images

Beyşehir'de saman balyalarının alev aldığı kamyonet kullanılamaz hale geldi
images

Sürücünün kontrolünü yitirmesiyle Elazığ-Bingöl yolunda kaza: iki yaralı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yahşihan’da öğrencilerin dönüşü ilçeyi yeniden canlandırdı

Çine'de refüjdeki yönlendirme direğine çarpan araçta sürücü yaralandı

Şişhane'de İETT çarpışması: yola dökülen yağ sürücülere güçlük çıkardı

Sivasspor’dan hakem kararlarına sert tepki: adalet arayışımız sürecek

TREND HABERLER

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı