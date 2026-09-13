Küçükçekmece’de sokak ortasında vurulan genç kısa sürede yakalandı

Olayın seyri

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde 12 Eylül'de meydana gelen olayda, iki kişi arasında başlayan tartışma sokakta silahlı kavgaya dönüştü.

Taraflardan biri, iddiaya göre silahını çıkararak karşı tarafa ateş etti; yaralanan D.C. (19) hastaneye kaldırıldı.

Görgü tanıkları ve kamera kaydı:

Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler, olayın aydınlatılmasında polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalara kaynak oluşturdu.

Olayın ardından polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, olayı gerçekleştirdiği belirlenen Y.D. (17), suç aleti silahla birlikte kısa sürede yakalandı.

Adli süreç:

Şüpheli bugün 'kasten yaralama' suçundan sevk edildi; adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntüler ve şüphelinin kısa sürede yakalanması, olaya ilişkin soruşturmanın ilerlemesine katkı sağladı.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE HUSUMETLİ OLDUĞU ŞAHSI SOKAK ORTASINDA VURAN ŞÜPHELİ POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANDI. OLAY ANI DA SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.