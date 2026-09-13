Sivasspor’un erken golü yetmedi, muğlaspor deplasmanda puanı kaptı

maç özeti

Trendyol 1. Lig’in 7. haftasında oynanan mücadelede Sivasspor ile Muğlaspor 4 Eylül Stadı’nda 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekip maçın erken dakikalarında öne geçse de konuk takımın hızlı cevabı skoru eşitledi ve iki takım da birer puanla sahadan ayrıldı.

goller ve maçın kırılma anları:

13. dakikada sol kanattan gelişen atakta Amilton'un yerden ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Valon Ethemi, kaleciyi çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve Sivasspor'u 1-0 öne geçirdi. Ancak 33. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Oğuzhan'ın ortasında Ahmet Engin topu filelerle buluşturarak Muğlaspor adına eşitliği sağladı. İlk yarıda gelen bu iki gol maçın belirleyici anları oldu.

kadrolar ve değişiklikler:

Sivasspor sahaya Arda Erdursun, Murat Paluli, Appindangoye, Mert Çelik (46' Okan Erdoğan), Uğur Çiftçi, Mohammed (46' Yusuf Cihat Çelik), Charisis (87' Oğuzhan Aksoy), Amilton, Ethemi (67' Ceesay), Burak Kapacak (56' Salih Kavrazlı), Manaj on biriyle çıktı. Teknik direktör İsmet Taşdemir değişiklikleri ilerleyen dakikalarda kullandı. Muğlaspor ise Ekrem Kılıçarslan, Ahmet Emin Engin (83' Orhan Nahırcı), Pino, Yiğit Fidan, Oğuzhan Matur, Çelhaka, Buluthan Bulut (64' Ali Kaan Güneren), Diarra (46' Osundina), Avramovski (83' Ertuğrul İdris Fuat), Poyraf Efe Yıldırım, Yasin Uzunoğlu (64' Sissoko) kadrosuyla mücadele etti. Teknik direktör Yalçın Koşukavak da yapılan oyuncu değişiklikleriyle karşılık verdi.

hakemler ve disiplin:

Müsabakayı Fatih Tokail başhakem yönetirken yardımcı hakemler İbrahim Ethem Potuk ve Batuhan Bıyıklı olarak kayıtlara geçti. Maçta Rey Manaj (Sivasspor) ve Orhan Nahırcı (Muğlaspor) sarı kart gördü. Sonuç olarak her iki takım da ligi zorlayacak puanlar aldı; Sivasspor evindeki avantajı skor olarak koruyamazken Muğlaspor deplasmanda değerli bir puan çıkardı.

TRENDYOL 1. LİG'İN 7. HAFTASINDA EKENLER BETON SİVASSPOR, EVİNDE MUĞLASPOR İLE 1-1 BERABERE KALDI.