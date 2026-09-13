Terörsüz Türkiye hamlesi iç birlik ve istikrarı öne çıkardı

MHP Balıkesir kongresinde 'Terörsüz Türkiye' söylemi öne çıktı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, MHP Balıkesir İl Başkanlığının 15. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada 'Terörsüz Türkiye' sürecini Türkiye için tarihî ve stratejik bir adım olarak nitelendirdi. Kongre, Avlu Balıkesir Kültür ve Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi ve divan başkanlığını Büyükataman üstlendi.

Büyükataman'ın değerlendirmesi:

Büyükataman, Devlet Bahçeli'nin 'Terörsüz Türkiye' sürecinin öncülüğünü yaptığını, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın meseleyi sahiplenmesiyle bunun devlet politikası hâline geldiğini söyledi. Konuşmasında, 'Yaşanan bu kaotik ortamın risklerini Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli çok önceden görmüş ve tarihi bir sorumluluk üstlenerek Terörsüz Türkiye sürecinin öncülüğünü yapmıştır' ifadelerine yer verdi.

Büyükataman, sürecin ülke için yeni bir dönem açtığını vurgulayarak, 'Terörsüz Türkiye tarihin yönünü değiştirmiştir. Bu milli strateji ülkemizin terör belasından kalıcı olarak kurtarılmasına kapı aralamış, bölgemizin istikrarsızlığa mahkum olmadığını göstermiştir' dedi.

Süreç, etnik birlik ve dış eleştiriler:

Kongrede söz alan Büyükataman, sürecin terör örgütü PKK ile Suriye'deki uzantıları olarak nitelendirdiği SDG ve YPG'nin varlıklarını feshettiğini öne sürdü ve bu adımların Türkiye'nin üniter yapısından ve milli-manevi değerlerinden taviz verilmeden atıldığını savundu. Büyükataman, 'Milli birliğimiz perçinlenmiş, 1000 yıllık kardeşliğimiz her zamankinden daha güçlü bir noktaya ulaşmıştır' ifadelerini kullandı.

Büyükataman, ayrıca 'Terörsüz Türkiye etnik ve mezhepsel fitneyi yok edecek, iç cephemizi Türk kimliği etrafında daha da güçlendirecek milli bir ülküdür. Terörsüz Türkiye istikrar ve istikbali müdafaadır' sözleriyle hedefin sosyal ve siyasal birleştirici etkisine dikkat çekti.

Konuşmasında, hedefe itiraz eden çevreleri eleştiren Büyükataman, 'Bugün 'Terörsüz Türkiye'ye saldıranlar, dün terörün siyasi uzantılarıyla aynı ittifak çatısı altındaydılar. Bugün Ankara merkezli bu milli hamleyi iftiralarla karalamaya çalışanlar, dün yabancı başkentlerde ne yazık ki icazet arıyorlardı' ifadelerini kullandı. Ayrıca, 'Kendi menfaatlerini, siyasi çıkarlarını, ülke ve millet menfaatlerinin üzerinde gören bu zihniyetin terörsüz Türkiye’ye karşı her türlü yalanla saldırması milliyetçilik değil, menfaatperestliktir' şeklinde eleştiriler yöneltti.

Büyükataman, Devlet Bahçeli'nin 'Terörsüz Türkiye süper güç Türkiye’nin mukaddimesidir' sözünü hatırlatarak, terörün ortadan kalkmasıyla birlikte ekonomiden sosyal hayata, yerli sanayi yatırımlarından milli teknoloji hamlelerine kadar her alanda hızlanma beklendiğini söyledi ve sürece yönelik itirazların bu gelişmeden duyulan rahatsızlıktan kaynaklandığını iddia etti.

Kongrede delegelerin oylarıyla MHP Balıkesir İl Başkanlığı'na Mustafa Bilsem seçildi. Toplantıya, CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ile AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir de katıldı.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) GENEL SEKRETERİ VE BURSA MİLLETVEKİLİ İSMET BÜYÜKATAMAN, PARTİSİNİN BALIKESİR İL BAŞKANLIĞI KONGRESİNDE "TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİ HAKKINDA AÇIKLAMALARDA BULUNDU.