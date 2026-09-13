lüks yatlarla İsrail’den Güney Kıbrıs’a sevk iddiasında 126 kilo ketamin ele geçirildi

operasyonun ayrıntıları

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, 126 kilo 630 gram ketamin ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak Arap uyruklu bir çift ile iki İsrailli olmak üzere toplam 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, 13 Eylül'de Limasol Bölge Mahkemesi'ne çıkarıldı ve mahkeme tarafından 8 gün süreyle tutuklu kalmalarına karar verildi.

soruşturmanın başlangıcı ve liman kullanımı:

Uyuşturucuyla mücadele biriminin başlattığı soruşturmada, istihbaratın İsrail'den Güney Kıbrıs'a yönelik sevkiyatların lüks yatlarla yapıldığı ve Larnaka ile Limasol'daki marina ve limanların kullanıldığı yönünde olduğu belirtildi. Polis, bu sevkiyatların ardından malların inşaat ve sıhhi tesisat malzemeleri arasına gizlenerek evlerde depolandığı iddiasını araştırıyor. Soruşturmada ayrıca, ülkede daimi ikamet eden İsraillilere de tedarik yapıldığı yönündeki bilgiler değerlendiriliyor.

aramalar ve ele geçirilen deliller:

Polis, 10 Eylül'de mahkemeden aldığı arama emirleriyle harekete geçti. İpsona'da bulunan 53 yaşındaki İsrailli şüphelinin evinde yapılan aramada 34 gram kokain, 246,5 gram ketamin, 15 gram mefedron, 12 gram MDMA, 4 bin 150 euro nakit, 42 paket gümrüksüz sigara, cep telefonları ve çeşitli deliller bulundu. Aramada evde şüphelinin eşi (51) ile 50 yaşındaki Arap bir erkeğin de bulunduğu kaydedildi.

Diğer arama, Mouttagiaka'da gerçekleşti. Burada Arap uyruklu şüpheli ile eşi (35) bulunduğu evde, boya kaplarının içine gizlenmiş halde 126 kilo 630 gram ketamin ele geçirildi. Evde ayrıca hassas terazi, cep telefonları ve çeşitli materyaller bulundu.

Limasol Bölge Mahkemesi, polisin 8 günlük tutukluluk talebini değerlendirirken şüphelilerin avukatlarının bu talebe itiraz etmediğini bildirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve yetkililer delillerin incelenmesine devam ediyor.

GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ’NDE (GKRY) İSRAİL’DEN LÜKS YATLARLA UYUŞTURUCU GETİRİLDİĞİ İDDİASINA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA 126 KİLO 630 GRAM KETAMİN ELE GEÇİRİLDİ.