Aksaray'da yaban hayatı denetiminde belgesiz avcı ve el konulan tüfek

Aksaray'da belgesiz avcılık denetiminde müdahale

İl genelinde yaban hayatının korunmasına yönelik sürdürülen denetimler sırasında, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri avcılık belgesi bulunmadan avlandığı belirlenen bir şahsı tespit etti. Yapılan yerinde incelemede, şahıs hakkında gerekli idari ve adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

denetimde tespit:

Ekiplerin belirlemesine göre, söz konusu şahıs avcılık faaliyetini belge ve izin olmadan yürütüyordu. Tespit edilen ihlal üzerine, şahsın kullanmış olduğu av tüfeğine el konuldu ve işlem yapıldı. Olayla ilgili uygulanan hukuki dayanak olarak 4925 sayılı Kara Avcılığı Kanunu gösterildi.

yasal süreç ve koruma amacı:

El konulan tüfeğin, yürütülen yasal işlemler kapsamında mülkiyetinin kamuya geçirilmesi amacıyla muhafaza altında tutulduğu bildirildi. Yetkililer, kaçak ve belgesiz avcılığın önlenmesi ile yaban hayvanlarının korunmasına yönelik denetimlerin kesintisiz süreceğini belirtti. Ayrıca, avcıların faaliyetleri sırasında gerekli belge ve izinlere sahip olmalarının önemine vurgu yapıldı.

Bu tür denetimlerin amaçları arasında mevzuata uygun avcılık uygulamalarının sağlanması ve doğal yaşamın korunması yer alıyor; yetkililer ihlallerin tespit edilmesi halinde kanun çerçevesinde işlem yapılacağını tekrarladı.

AKSARAY’DA AVCILIK BELGESİ BULUNMADAN AVLANDIĞI BELİRLENEN ŞAHSIN AV TÜFEĞİNE EL KONULDU.