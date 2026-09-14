Bilecik'te 2 bin 731 birinci sınıf öğrencisi yeni eğitim yılını coşkuyla karşıladı

kutlama ve açılış töreni:

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Bilecik’te de 2026-2027 eğitim öğretim yılı, Cumhuriyet Meydanındaki İl Millî Eğitim Müdürlüğü çelenginin sunulmasıyla başladı. İl genelinde 177 okulda, 3 bin 100 öğretmen ile birlikte toplam 38 bin 400 öğrenci okula dönerken, bu kapsamda 2 bin 731 birinci sınıf öğrencisi ilk kez sıralara oturdu. Açılış programı, Şehit Abdülhamit Bilgen İlkokulu'nda düzenlenen öğrenci gösterileri ve protokol konuşmalarıyla sürdü.

vali'nin ziyaretleri ve sınıf sohbetleri:

Programda Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, öğretmen, öğrenci ve velilerle bir araya geldi; sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti ve onlara derslerinde başarılar diledi. Vali Sözer, öğretmenlerle toplantı yaparak yeni eğitim öğretim yılının tüm eğitim camiası için hayırlı olmasını temenni etti.

vali sözü:

Vali Sözer, açılışta yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Bugün ilimiz genelinde 38 bin 424 öğrencimiz ve 3 bin 101 öğretmenimizle yeni bir eğitim yolculuğuna başlıyoruz. Özellikle bu yıl ilk kez okul sıralarıyla buluşan 2 bin 731 birinci sınıf öğrencimizin heyecanını yürekten paylaşıyorum. Sevgili çocuklar; sizler bizim en kıymetli hazinemiz, yarınlarımızın umudusunuz. Sizlerden beklentimiz; çok okumanız, merak etmeniz, araştırmanız ve hayallerinizin peşinden kararlılıkla gitmenizdir. Kıymetli öğretmenlerimiz; evlatlarımızı bilgiyle, sevgiyle ve millî değerlerimizle geleceğe hazırlarken gösterdiğiniz emek ve fedakârlık için her birinize teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı’nın ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor; tüm öğrencilerimize sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir yıl temenni ediyorum".

Program, öğrenci gösterileri ve protokol konuşmalarının ardından sona erdi.

BİLECİK'TE 2 BİN 731 ÖĞRENCİ 1'İNCİ SINIFA BAŞLADI