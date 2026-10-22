Akşehir'de ruhsatsız gıda üretimine baskın: 9 ton eritme peyniri ele geçirildi

Baskın ve arama süreci:

Konya'nın Akşehir ilçesinde, Seyran Mahallesi Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösterdiği değerlendirilen ruhsatsız iş yeri gelen bir ihbar üzerine takibe alındı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinde iş yerinde üretim yapıldığı tespit edilmesine rağmen kepenklerin kapalı olması ve kapıların açılmaması üzerine Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan arama kararı çıkarıldı.

Kararın ardından zabıta, emniyet ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ortak çalışma ile işletmede arama yaptı. Yapılan müdahalede üretim alanlarına yönelik bulgular ve kayıtlar incelendi.

ele geçirilen ürünler:

Arama ve kontrollerde kaçak üretim kapsamında üretilen bitkisel yağ, nişasta, süt ve süt ürünleri tespit edilerek el konuldu. Ekiplerin kayıtlarına göre, işletmede bulundurulan ve kaçak olarak üretildiği belirtilen ürünler muhafaza altına alındı.

Özellikle dikkat çeken el koyma işlemi kapsamında yaklaşık 9 ton eritme peyniri bulundu ve bu ürünlere ilişkin tutanaklar düzenlendi.

adli süreç ve ürünlerin imhası:

El konulan ürünler, imha edilmek üzere yetkili birimler tarafından muhafaza altına alındı. Yetkililer, ürünlerin uygun koşullarda imhasının gerçekleştirildiğini bildirdi.

İşletme hakkında başlatılan adli sürecin devam ettiği, soruşturmanın sürdüğü ve konuya ilişkin gerekli idari ve cezai işlemlerin takip edildiği aktarıldı.

KONYA'NIN AKŞEHİR İLÇESİNDE BİTKİSEL YAĞ, NİŞASTA, SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ YAPILAN BİR İŞ YERİNE OPERASYON DÜZENLENDİ.