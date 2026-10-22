Pazar'da kavşakta çarpışma: Karayolları kamyonu ile otomobilde baba ve kızı yaralandı

Kaza yerinden ilk bilgiler:

Rize’nin Pazar ilçesinde bugün öğle saatlerinde İkiztepe Mahallesi, Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki bir kavşakta trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 DE 0649 plakalı otomobil, kavşak içinde karşı yönden gelen 61 ABH 789 plakalı Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait kamyonla kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışma sonucu araçta bulunan sürücü M.B. ile kızı B.B. yaralandı. Olayın gerçekleştiği bölge, ilçe merkezine yakın olması nedeniyle kısa sürede ekiplerin müdahalesine sahne oldu.

Müdahale ve ulaşım:

Kaza haberinin ardından olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Yaralılar daha sonra ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumlarıyla ilgili yetkililer tarafından yapılacak resmi açıklama bekleniyor.

Soruşturma sürüyor:

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı. İlk belirlemelere göre çarpışmanın kavşak içindeki konumda gerçekleştiği bildirildi; kazanın kesin nedeni ve kusur tespiti için çalışmalar devam ediyor. Güvenlik ve trafik yönünden bölgedeki durumu değerlendirme amaçlı ekiplerin araştırmaları sürüyor.

RİZE’NİN PAZAR İLÇESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA BABA VE KIZI YARALANDI