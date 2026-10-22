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3 gündür kayıp olan 17 yaşındaki öğrenci serik'te bulundu

Antalya'da staj için gittiği kurum önünden 3 gündür kayıp olan 17 yaşındaki Hatice Ennur Ateş, polis çalışmasıyla Serik'te bulundu.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 14:13

GÜNCELLEME: 22 Ekim 2026 - 14:14

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EDİTÖR: Burcu Kaya

3 gündür kayıp olan 17 yaşındaki öğrenci serik'te bulundu

Antalya'da kayıp genç kız bulundu

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan ve Serhat Çölkesen Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi olan 17 yaşındaki Hatice Ennur Ateş, üç gündür kendisinden haber alınamaması üzerine bulundu. Genç kızın kaybolması, ailesi ve emniyetin koordineli çalışmasıyla sonuçlandı.

Kayıp iddiası ve arama çalışmaları:

Aileden edinilen bilgiye göre, Hatice Ennur Ateş pazartesi sabahı babası ile birlikte staj yaptığı devlet kurumuna gitti. Mesai başlamasına yaklaşık bir saat olması nedeniyle araç içinde bekleyeceğini söyleyen genç kız, daha sonra haber alınamayacak şekilde ortadan kayboldu. Akşam eve dönmeyince anne ve baba, Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne kayıp başvurusu yaptı.

Başvurunun ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, genç kızın bulunması için çalışma başlattı. Aile de sosyal medya paylaşımlarıyla ve sokak sokak yaptığı aramalarla ekiplerin çalışmalarına destek verdi.

Bulunduğu yer ve işlemler:

Emniyet güçlerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde genç kızın Serik ilçesinde olduğu tespit edildi ve bulundu. Genç kız, ifadesinin alınması için Serik İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Hatice Ennur Ateş, önce Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine, ardından ailesine teslim edilecek. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

HATİCE ENNUR ATEŞ VE BABA SÜLEYMAN ATEŞ (ARŞİV)

HATİCE ENNUR ATEŞ VE BABA SÜLEYMAN ATEŞ (ARŞİV)

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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