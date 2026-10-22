Çerçioğlu'na tebrik ziyareti: Aydın Gazeteciler Cemiyeti başarılarını kutladı

ziyaretin amacı:

Aydın Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı İnan Gül ile yönetim kurulu üyeleri, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu nezaket ziyareti için makamında ziyaret etti. Heyet, Çerçioğlu'nu Aydın'da gerçekleştirdiği başarılı çalışmalardan dolayı tebrik etti ve çalışmalarında başarı dileklerini iletti.

başkanın yanıtı:

Özlem Çerçioğlu, ziyaret için İnan Gül ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek nazik dileklerinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

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