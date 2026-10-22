Dolar 49,6211 +0,00%
Euro 55,7323 -0,13%
Bist 11.314,23 -2,27%
Altın Gram 6.535,37 -1,29%
EUR/USD 1,1210 -0,22%
Brent Petrol 112,02 +2,94%
--°

Vezirköprü'de mutfakta başlayan yangın itfaiyenin ani müdahalesiyle kontrol altına alındı

Vezirköprü'de bir evin mutfağında çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü; can kaybı yok, maddi hasar meydana geldi.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 14:09

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Vezirköprü'de mutfakta başlayan yangın itfaiyenin ani müdahalesiyle kontrol altına alındı

Vezirköprü'de mutfakta başlayan yangın:

Samsun'un Vezirköprü ilçesi Kılıç Güney Mahallesi'nde, Yunis Kıllı'ya ait binanın 1. katındaki mutfakta bugün öğle saatlerinde yangın başladı.

Olay ihbarının ardından bölgeye sevk edilen itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. İtfaiye ekipleri, alevlerin üst katlara sıçramasını önlemek için hızlı müdahale gerçekleştirerek yangını kontrol altına aldı.

Yangın söndürüldükten sonra ekipler evde soğutma çalışması yaptı. Müdahale sayesinde yangının büyümesi engellendi ve çevredeki diğer birimlere sirayet etmesi önlendi.

Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, ancak evde maddi hasar oluştu.

Müdahale ve soruşturma süreçleri:

Yangının çıkış nedenine ilişkin yetkililer tarafından kapsamlı bir inceleme başlatıldı. İlk belirlemeler, hızlı müdahalenin hasarın sınırlanmasında belirleyici olduğunu gösteriyor.

Yetkililer soruşturmayı sürdürüyor; yangının kesin nedeni inceleme tamamlandıktan sonra kamuoyuyla paylaşılacak.

VEZİRKÖPRÜ İLÇESİNDE BİR EVİN MUTFAĞINDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN HIZLI MÜDAHALESİYLE...

VEZİRKÖPRÜ İLÇESİNDE BİR EVİN MUTFAĞINDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN HIZLI MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Okul çıkışında çarpışma: Bağlar Mahallesi'nde 8 yaşındaki çocuk yaralandı
images

Uyuşturucu operasyonunda 199 ecstasy hapla yakalanan şüpheli adliyeye sevk edild...
images

İlkadım'da narkotik operasyonu: üzerinde 199 ecstasy hap ele geçirildi
images

Esenyurt'ta silahlı saldırı: zanlı gasp ettiği araçla Çatalca'da yakalandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Vali Çağatay'tan esnaf odalarına çözüm odaklı ziyaret

Uyuşturucu operasyonunda 199 ecstasy hapla yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi

Husiler Suudi Arabistan'da savunma, petrol ve havalimanlarını vurduklarını açıkladı

Knidos'tan Ortakent'e yelkenle eğitim odaklı mücadele: Bodrum Cup üçüncü gününde

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi

Antalya'da ATSO seçimlerinde mavi liste öne geçti, iki grup kuraya kaldı