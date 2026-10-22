Vezirköprü'de mutfakta başlayan yangın itfaiyenin ani müdahalesiyle kontrol altına alındı

Vezirköprü'de mutfakta başlayan yangın:

Samsun'un Vezirköprü ilçesi Kılıç Güney Mahallesi'nde, Yunis Kıllı'ya ait binanın 1. katındaki mutfakta bugün öğle saatlerinde yangın başladı.

Olay ihbarının ardından bölgeye sevk edilen itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. İtfaiye ekipleri, alevlerin üst katlara sıçramasını önlemek için hızlı müdahale gerçekleştirerek yangını kontrol altına aldı.

Yangın söndürüldükten sonra ekipler evde soğutma çalışması yaptı. Müdahale sayesinde yangının büyümesi engellendi ve çevredeki diğer birimlere sirayet etmesi önlendi.

Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, ancak evde maddi hasar oluştu.

Müdahale ve soruşturma süreçleri:

Yangının çıkış nedenine ilişkin yetkililer tarafından kapsamlı bir inceleme başlatıldı. İlk belirlemeler, hızlı müdahalenin hasarın sınırlanmasında belirleyici olduğunu gösteriyor.

Yetkililer soruşturmayı sürdürüyor; yangının kesin nedeni inceleme tamamlandıktan sonra kamuoyuyla paylaşılacak.

VEZİRKÖPRÜ İLÇESİNDE BİR EVİN MUTFAĞINDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN HIZLI MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.